Алина Гросу похвасталась "дипломатической должностью": в МИД назвали это чушью

Артистка Алина Гросу сообщила в соцсетях, что официально представляет украинскую культуру в США и уже побывала на первом мероприятии — званом ужине с мэром Нью-Йорка.

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Певица Алина Гросу заявила, что стала официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке. Она подчеркнула, что для нее это честь, и заверила в работе для достойного представления Украины за рубежом. 24 сентября на это отреагировал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Честно, есть чем заняться сейчас в Нью-Йорке кроме опровержения чуши. Но поскольку разлетелось повсюду, то вот", — написал он.

Спикер отметил, что МИД неизвестно, откуда появилась информация о "дипломатической должности в Нью-Йорке" Гросу.

"Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", — передал Тихий.

Публикация Георгия Тихого от 24 сентября Фото: Скриншот

Напомним, 22 сентября Владимир и Елена Зеленские прибыли в США. На первых фото после посадки самолета видно, что Первая леди выбрала сдержанный черный образ с оверсайз жакетом и брюками прямого кроя. Стилист Яна Ткаченко в комментарии Фокусу раскритиковала этот выбор.

Артист Дядя Жора рассказал, что еще в молодости пережил клиническую смерть, получив ножевые ранения. Он вспомнил, что видел, когда его сердце остановилось более чем на две минуты.