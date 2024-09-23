"Вытащили оттуда, откуда тяжело вытащить": дядя Жора рассказал, как пережил клиническую смерть

Дядя Жора вспомнил, как в молодые годы из-за конфликта едва не погиб. Тогда ему нанесли более десятка ножевых ранений в область сердца.

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49-летний украинский шоумен и юморист дядя Жора (настоящее имя Вадим Мичковский) рассказал, как в молодые годы получил 13 ножевых ранений и пережил клиническую смерть. Подробностями он поделился в программе "33 вопросах от Люкс ФМ".

Так, он рассказал, что в молодые годы с ним произошла неприятная ситуация, он вступился за друга, а в результате оказался в больнице. Тогда Дядя Жора был на грани жизни и смерти, ведь пережил клиническую смерть, которая длилась более двух минут.

"Были такие истории из молодости. 20 — это много, 13 было (ред. ножевых ранений). Немножко попал, защитился за товарища и немножко взял на себя больше, чем должен был. Немножко такая невеселая история, но ее пережили и пошли дальше. А там действительно доходило до мифических штук, где немного у меня была и клиническая смерть", — рассказал шоумен.

По словам дяди Жоры, тогда ему показалось, что он видел свет в конце тоннеля, но он не исключает, что это мог быть свет в операционной.

"Потом вернули меня, потому что говорят, ты еще не спел песни свои. Волчицы будут ждать. Вернули. Вытащили оттуда, откуда тяжело вытащить, но это было по молодости, такой тяжелый случай, который дал переосмыслить всю жизнь дальше", — рассказал шоумен.

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