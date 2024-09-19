Солист Quest Pistols рассказал о брате, который уже два года находится в плену

Брат Антона Савлепова официально считается пленным, однако фактически о том, где он находится, ничего не известно.

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36-летний украинский музыкант, сооснователь группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал, как его брат Сергей Строев мог оказаться в плену и известно ли что-либо сегодня о его местонахождении. Подробностями артист поделился в интервью изданию Фокус.

По словам Савлепова, сейчас известно, что, вероятно, Сергей попал в плен, из-за своей проукраинской позиции. Ведь когда началась оккупация Купянска, он был среди людей, которые выходили на акции сопротивления российской власти. Сергей не военнослужащий, однако был среди тех, кто добровольно шел против оккупантов.

"Я не знаю, если честно, почему именно и в какой момент его забрали, а главное — за что и почему именно он. Из того, что знаю, что российские военные зашли в город и забирали мужчин. Моего брата тоже, больше он не вернулся", — рассказал артист.

Сергей Строев Фото: Из открытых источников

Ранее была информация, что Сергей находится в плену, однако фактически сегодня, по словам Савлепова, к сожалению, местонахождение его брата неизвестно.

"Насколько мне известно, пока о нем никакой информации. Это тяжелая и сложная ситуация для нашей семьи. Пока не понятно, как к ней относиться. Это очень тяжело, но мы не теряем веру и надеемся на его возвращение рано или поздно", — сказал Савлепов.

Заметим, что Сергей до войны был диджеем и работал фитнес-тренером в Харькове. Когда начались разговоры о возможном вторжении россиян в Украину, он вернулся в родной городок, где жила мама, чтобы быть рядом.

Больше читайте в полной версии эксклюзивного интервью Антона Савлепова для издания Фокус, где он рассказал о своей сольной карьере и разводе с женой-россиянкой.