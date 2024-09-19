Савлепов о родителях в оккупации, пропавшем без вести брате и разных взглядах с Горбачевой — эксклюзивно для Фокуса
Украинский музыкант, соучредитель группы "Quest Pistols", бывший участник группы "Агонь" Антон Савлепов рассказал Фокусу о брате, который пропал без вести, расставании с женой-россиянкой Ириной Горбачевой и новых отношениях.
Украинский артист Антон Савлепов в эксклюзивном интервью "Фокусу" рассказал о своей сольной карьере, о том, каким будет его новое творчество, разводе с Ириной Горбачевой и их разногласиях во взглядах на войну, а также о новых романтических отношениях и родной Харьковской области, постоянно находящейся под обстрелами. Это первое интервью Антона с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Вы начинали свой творческий путь с танцев, потом стали участником группы Quest Pistols, потом группы "Агонь". С недавних пор вы начали сольную карьеру. Кто сегодня Антон Савлепов? Чем творчество SAVLEPOV отличается от Quest Pistols? Почему меломаны должны слушать ваши песни?
Собственно, проекты Quest Pistols и SAVLEPOV очень похожи. В обоих музыка была воспроизведена как отдельный промежуток времени, отдельное произведение настроения и месседжи. Поэтому, собственно говоря, они имеют тот же пыл, но по форме музыка другая. И в проекте SAVLEPOV она для того, чтобы люди играли.
О чем песни Антона Савлепова, как сольного артиста?
О ухаживании. Это музыка любви и интимного признания в любви. О сексе, флирте. Это наглая, но сексуальная музыка. Когда ты общаешься один-на-один при всех.
Вы начинали карьеру как танцовщик. Как, по вашему мнению, изменилась эта сфера в Украине за годы вашей музыкальной деятельности? Чего не хватает танцевальной сфере сейчас?
Мне кажется, что танцевальной сфере не хватает пространства, где она может проявляться в стихийном стиле. Я считаю, что танцы должны выходить на улицу, то есть регулярно, чтобы были фестивали. Как можно больше, яркие, разные по настроению. Именно этого, на мой взгляд, не хватает. Но, вопреки этому аспекту, у нас в Украине все равно мощная танцевальная культура. Она стихийно распространяется по миру и у нас внутри шоу-бизнеса.
Меня особенно радует, что брейк-данс занял свое место уже не в андеграунде, он масштабируется. Например, в этом году впервые за всю историю на Олимпиаде были соревнования по брейк-дансу. И три украинца соревновались за медали. Я встретился с командой перед соревнованиями, чтобы поддержать их, потому что среди них были мои чуваки из прошлого. Мы росли вместе в танцевальном плане. И я рад, что мое поколение из брейк-данса участвует в создании культуры на самом высоком уровне.
Сейчас в нашей стране не очень много ярких представителей hip-hop и R'n'B стилей. Как думаете почему?
Наверное, потому что другое настроение пока что. Всему свое время.
Вы родом из Харьковской области, которая постоянно под обстрелами. Как сейчас ваша семья? Где они сейчас?
Моя семья сейчас в безопасности. До этого родители полгода провели в оккупации. Это сложное время для нашей семьи, но за это время мы стали ближе друг к другу. И я безусловно рад, что с ними уже все хорошо.
Ранее вы рассказывали, что ваш брат находится в плену у российских оккупантов. Известно ли что-то о нем сегодня?
К большому сожалению, мы не знаем о его местонахождении. Он все еще считается пленным, находится в российском плену. Но, фактически, он без вести пропавший. На сколько мне известно, пока о нем никакой информации.
Это тяжелая и сложная ситуация для нашей семьи. Пока не понятно, как к ней относиться. Это очень тяжело, но мы не теряем веру и надеемся на его возвращение рано или поздно.
Расскажите о своем брате? Как он попал в плен?
Когда началась оккупация Купянска, он был один из тех людей, которые выходили на акции сопротивления. После того, как полиция и администрация города покинула его, определенная группа людей, и среди них мой брат, решили, что теперь будут следить за безопасностью города. Я не знаю, если честно, почему именно и в какой момент его забрали, а главное — за что и почему именно он. Из того, что знаю, что российские военные зашли в город и забирали мужчин. Моего брата также, и больше он не вернулся.
После развода с Ириной Горбачевой вы никак не комментировали свои отношения. Ходят слухи, что основной причиной вашего расставания все же стали разногласия в политических взглядах. Это правда?
Это не совсем правда. Это одна из версий, которую люди могут для себя понять, но наши отношения были более многосторонние. И политика там занимала десятую часть. Но да, наши политические взгляды разбежались. Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам.
Вы имели опыт публичных отношений с Ириной Горбачевой, будут ли следующие отношения публичными?
Не знаю. Как я захочу, так и будет. И как захочет моя девушка. Возможно. Если честно, я настолько откровенен сейчас, что, по сути, часть моих отношений, моей любви проявилась в моем новом видео на песню "Лед".
Личная жизнь. Свободно ли сердце артиста сегодня? Кто она, возлюбленная Антона Савлепова?
Да, это очень личный вопрос. Мое сердце свободно и у меня есть любимая. Да, оно свободно, потому что летит как ястреб.
Смотря на ваши видео, выступления, анализируя какое-то поведение, появляется ощущение какого-то особого непринужденного вайба, как будто вы сами по себе и все проблемы этого мира вам далеки, так ли это на самом деле?
Вау! Этот вопрос меня действительно радует. И, мне кажется, он риторический. Потому что ответ уже в нем.
Если могли бы исправить 3 ошибки сделанные в своей жизни, чтобы это было? И вообще, есть ли какие-то вещи, за которые вам стыдно?
Конечно, есть вещи, за которые мне стыдно. Но я бы не хотел ничего исправлять. Потому что стыд — это просто пикантная специя в эмоциональном спектре человека, и поэтому я его люблю. Все, что я делаю — это часть моего волшебного жизненного пути.
А чем гордитесь? Назовите свои сильные стороны...
Горжусь собой в целом.
Творческие планы Антона? Когда ждать новых премьер?
Очень скоро выйдет большое видео, и оно познакомит меня с моими поклонниками больше. Работа уже готова, она ждет своего часа и совсем скоро я приглашу во вселенную SAVLEPOV. А видео "Лед" является тизером музыкальной трилогии от SAVLEPOV.
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