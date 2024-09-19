Савлепов о родителях в оккупации, пропавшем без вести брате и разных взглядах с Горбачевой — эксклюзивно для Фокуса

Украинский музыкант, соучредитель группы "Quest Pistols", бывший участник группы "Агонь" Антон Савлепов рассказал Фокусу о брате, который пропал без вести, расставании с женой-россиянкой Ириной Горбачевой и новых отношениях.

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Украинский артист Антон Савлепов в эксклюзивном интервью "Фокусу" рассказал о своей сольной карьере, о том, каким будет его новое творчество, разводе с Ириной Горбачевой и их разногласиях во взглядах на войну, а также о новых романтических отношениях и родной Харьковской области, постоянно находящейся под обстрелами. Это первое интервью Антона с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Вы начинали свой творческий путь с танцев, потом стали участником группы Quest Pistols, потом группы "Агонь". С недавних пор вы начали сольную карьеру. Кто сегодня Антон Савлепов? Чем творчество SAVLEPOV отличается от Quest Pistols? Почему меломаны должны слушать ваши песни?

Собственно, проекты Quest Pistols и SAVLEPOV очень похожи. В обоих музыка была воспроизведена как отдельный промежуток времени, отдельное произведение настроения и месседжи. Поэтому, собственно говоря, они имеют тот же пыл, но по форме музыка другая. И в проекте SAVLEPOV она для того, чтобы люди играли.

О чем песни Антона Савлепова, как сольного артиста?

О ухаживании. Это музыка любви и интимного признания в любви. О сексе, флирте. Это наглая, но сексуальная музыка. Когда ты общаешься один-на-один при всех.

Антон Савлепов Фото: Пресслужба

Вы начинали карьеру как танцовщик. Как, по вашему мнению, изменилась эта сфера в Украине за годы вашей музыкальной деятельности? Чего не хватает танцевальной сфере сейчас?

Мне кажется, что танцевальной сфере не хватает пространства, где она может проявляться в стихийном стиле. Я считаю, что танцы должны выходить на улицу, то есть регулярно, чтобы были фестивали. Как можно больше, яркие, разные по настроению. Именно этого, на мой взгляд, не хватает. Но, вопреки этому аспекту, у нас в Украине все равно мощная танцевальная культура. Она стихийно распространяется по миру и у нас внутри шоу-бизнеса.

Меня особенно радует, что брейк-данс занял свое место уже не в андеграунде, он масштабируется. Например, в этом году впервые за всю историю на Олимпиаде были соревнования по брейк-дансу. И три украинца соревновались за медали. Я встретился с командой перед соревнованиями, чтобы поддержать их, потому что среди них были мои чуваки из прошлого. Мы росли вместе в танцевальном плане. И я рад, что мое поколение из брейк-данса участвует в создании культуры на самом высоком уровне.

Сейчас в нашей стране не очень много ярких представителей hip-hop и R'n'B стилей. Как думаете почему?

Наверное, потому что другое настроение пока что. Всему свое время.

Родители Антона Савлепова Фото: Пресслужба

Вы родом из Харьковской области, которая постоянно под обстрелами. Как сейчас ваша семья? Где они сейчас?

Моя семья сейчас в безопасности. До этого родители полгода провели в оккупации. Это сложное время для нашей семьи, но за это время мы стали ближе друг к другу. И я безусловно рад, что с ними уже все хорошо.

Антон Савлепов с братом Фото: Пресслужба

Ранее вы рассказывали, что ваш брат находится в плену у российских оккупантов. Известно ли что-то о нем сегодня?

К большому сожалению, мы не знаем о его местонахождении. Он все еще считается пленным, находится в российском плену. Но, фактически, он без вести пропавший. На сколько мне известно, пока о нем никакой информации.

Это тяжелая и сложная ситуация для нашей семьи. Пока не понятно, как к ней относиться. Это очень тяжело, но мы не теряем веру и надеемся на его возвращение рано или поздно.

Семья Антона Савлепова Фото: Пресслужба

Расскажите о своем брате? Как он попал в плен?

Когда началась оккупация Купянска, он был один из тех людей, которые выходили на акции сопротивления. После того, как полиция и администрация города покинула его, определенная группа людей, и среди них мой брат, решили, что теперь будут следить за безопасностью города. Я не знаю, если честно, почему именно и в какой момент его забрали, а главное — за что и почему именно он. Из того, что знаю, что российские военные зашли в город и забирали мужчин. Моего брата также, и больше он не вернулся.

После развода с Ириной Горбачевой вы никак не комментировали свои отношения. Ходят слухи, что основной причиной вашего расставания все же стали разногласия в политических взглядах. Это правда?

Это не совсем правда. Это одна из версий, которую люди могут для себя понять, но наши отношения были более многосторонние. И политика там занимала десятую часть. Но да, наши политические взгляды разбежались. Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам.

Вы имели опыт публичных отношений с Ириной Горбачевой, будут ли следующие отношения публичными?

Не знаю. Как я захочу, так и будет. И как захочет моя девушка. Возможно. Если честно, я настолько откровенен сейчас, что, по сути, часть моих отношений, моей любви проявилась в моем новом видео на песню "Лед".

Девушка Антона Савлепова Фото: Пресслужба

Личная жизнь. Свободно ли сердце артиста сегодня? Кто она, возлюбленная Антона Савлепова?

Да, это очень личный вопрос. Мое сердце свободно и у меня есть любимая. Да, оно свободно, потому что летит как ястреб.

Антон Савлепов Фото: Пресслужба

Смотря на ваши видео, выступления, анализируя какое-то поведение, появляется ощущение какого-то особого непринужденного вайба, как будто вы сами по себе и все проблемы этого мира вам далеки, так ли это на самом деле?

Вау! Этот вопрос меня действительно радует. И, мне кажется, он риторический. Потому что ответ уже в нем.

Антон Савлепов Фото: Пресслужба

Если могли бы исправить 3 ошибки сделанные в своей жизни, чтобы это было? И вообще, есть ли какие-то вещи, за которые вам стыдно?

Конечно, есть вещи, за которые мне стыдно. Но я бы не хотел ничего исправлять. Потому что стыд — это просто пикантная специя в эмоциональном спектре человека, и поэтому я его люблю. Все, что я делаю — это часть моего волшебного жизненного пути.

А чем гордитесь? Назовите свои сильные стороны...

Горжусь собой в целом.

Творческие планы Антона? Когда ждать новых премьер?

Очень скоро выйдет большое видео, и оно познакомит меня с моими поклонниками больше. Работа уже готова, она ждет своего часа и совсем скоро я приглашу во вселенную SAVLEPOV. А видео "Лед" является тизером музыкальной трилогии от SAVLEPOV.

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