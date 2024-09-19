Антон Савлєпов про батьків в окупації, зниклого безвісти брата і різні погляди з Горбачовою — ексклюзивно для Фокусу

Український музикант, співзасновник гурту "Quest Pistols", колишній учасник гурту "Агонь" Антон Савлєпов розповів Фокусу про брата, який зник безвісти, розставання з дружиною-росіянкою Іриною Горбачовою та нові стосунки.

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Український артист Антон Савлєпов в ексклюзивному інтерв'ю "Фокусу" розповів про свою сольну кар'єру, про те, якою буде його нова творчість, розлучення з Іриною Горбачовою та їхні розбіжності в поглядах на війну, а також про нові романтичні стосунки та рідну Харківську область, що постійно під обстрілами. Це перше інтерв'ю Антона від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Ви починали свій творчий шлях із танців, потім стали учасником групи Quest Pistols, потім групи "Агонь". Віднедавна ви почали сольну кар'єру. Хто сьогодні Антон Савлєпов? Чим творчість SAVLEPOV відрізняється від Quest Pistols? Чому меломани мають слухати ваші пісні?

Власне, проєкти Quest Pistols і SAVLEPOV дуже схожі. В обох музика була відтворена як окремий проміжок часу, окремий витвір настрою та меседжі. Тому, власне кажучи, вони мають той самий запал, але за формою музика інша. І в проєкті SAVLEPOV вона для того, щоб люди грали.

Про що пісні Антона Савлєпова, як сольного артиста?

Про залицяння. Це музика кохання та інтимного зізнання в коханні. Про секс, флірт. Це нахабна, але сексуальна музика. Коли ти спілкуєшся сам-на-сам при всіх.

Антон Савлєпов Фото: Прес-служба

Ви починали кар'єру як танцівник. Як, на вашу думку, змінилася ця сфера в Україні за роки вашої музичної діяльності? Чого не вистачає танцювальній сфері зараз?

Мені здається, що танцювальній сфері не вистачає простору, де вона може проявлятися в стихійному стилі. Я вважаю, що танці мають виходити на вулицю, тобто регулярно, щоб були фестивалі. Якомога більше, яскраві, різні за настроєм. Саме цього, на мій погляд, не вистачає. Але, всупереч цьому аспекту, у нас в Україні все одно потужна танцювальна культура. Вона стихійно поширюється світом і в нас усередині шоу-бізнесу.

Мене особливо тішить, що брейк-данс зайняв своє місце вже не в андеграунді, він масштабується. Наприклад, цього року вперше за всю історію на Олімпіаді були змагання з брейк-дансу. І три українці змагалися за медалі. Я зустрівся з командою перед змаганнями, щоб підтримати їх, бо серед них були мої чуваки з минулого. Ми росли разом у танцювальному плані. І я радий, що моє покоління з брейк-дансу бере участь у створенні культури на найвищому рівні.

Зараз у нашій країні не дуже багато яскравих представників hip-hop і R'n'B стилів. Як думаєте чому?

Напевно, тому що інший настрій поки що. Усьому свій час.

Батьки Антона Савлєпова Фото: Прес-служба

Ви родом із Харківської області, яка постійно під обстрілами. Як зараз ваша сім'я? Де вони зараз?

Моя сім'я зараз у безпеці. До цього батьки півроку провели в окупації. Це складний час для нашої сім'ї, але протягом цього часу ми стали ближчими одне до одного. І я безумовно радий, що з ними вже все добре.

Антон Савлєпов із братом Фото: Прес-служба

Раніше ви розповідали, що ваш брат перебуває в полоні у російських окупантів. Чи відомо щось про нього сьогодні?

На превеликий жаль, ми не знаємо про його місцезнаходження. Він усе ще вважається полоненим, перебуває в російському полоні. Але, фактично, він безвісти зниклий. На скільки мені відомо, поки що про нього жодної інформації.

Це важка і складна ситуація для нашої родини. Поки що не зрозуміло, як до неї ставитися. Це дуже важко, але ми не втрачаємо віру і сподіваємося на його повернення рано чи пізно.

Сім'я Антона Савлєпова Фото: Прес-служба

Розкажіть про свого брата? Як він потрапив у полон?

Коли почалася окупація Куп'янська, він був один із тих людей, які виходили на акції опору. Після того, як поліція та адміністрація міста покинула його, певна група людей, і серед них мій брат, вирішили, що тепер стежитимуть за безпекою міста. Я не знаю, якщо чесно, чому саме і в який момент його забрали, а головне — за що і чому саме він. З того, що знаю, що російські військові зайшли в місто і забирали чоловіків. Мого брата також, і більше він не повернувся.

Після розлучення з Іриною Горбачовою ви ніяк не коментували своїх стосунків. Ходять чутки, що основною причиною вашого розставання все ж стали розбіжності в політичних поглядах. Це правда?

Це не зовсім правда. Це одна з версій, яку люди можуть для себе зрозуміти, але наші відносини були більш багатосторонні. І політика там займала десяту частину. Але так, наші політичні погляди розбіглися. Це факт. Ми по різні боки. Але розійшлися офіційно ми з інших причин.

Ви мали досвід публічних стосунків з Іриною Горбачовою, чи будуть наступні стосунки публічними?

Не знаю. Як мені захочеться, так і буде. І як захоче моя дівчина. Можливо. Якщо чесно, я настільки відвертий зараз, що, по суті, частина моїх стосунків, моєї любові проявилася в моєму новому відео на пісню "Лед".

Дівчина Антона Савлєпова Фото: Прес-служба

Особисте життя. Чи вільне серце артиста сьогодні? Хто вона, кохана Антона Савлєпова?

Так, це дуже особисте питання. Моє серце вільне і в мене є кохана. Так, воно вільне, бо летить як яструб.

Антон Савлєпов Фото: Прес-служба

Дивлячись на ваші відео, виступи, аналізуючи якусь поведінку, з'являється відчуття якогось особливого невимушеного вайбу, начебто ви самі по собі і всі проблеми цього світу вам далекі, чи так це насправді?

Вау! Це запитання мене справді тішить. І, мені здається, воно риторичне. Тому що відповідь уже в ньому.

Антон Савлєпов Фото: Прес-служба

Якщо могли б виправити 3 помилки зроблені у своєму житті, щоб це було? І взагалі, чи є якісь речі, за які вам соромно?

Звичайно, є речі, за які мені соромно. Але я б не хотів нічого виправляти. Тому що сором — це просто пікантна спеція в емоційному спектрі людини, і тому я його люблю. Усе, що я роблю — це частина мого чарівного життєвого шляху.

А чим пишаєтеся? Назвіть свої сильні сторони...

Пишаюся собою загалом.

Творчі плани Антона? Коли чекати нових прем'єр?

Дуже скоро вийде велике відео, і воно познайомить мене з моїми шанувальниками більше. Робота вже готова, вона чекає свого часу і зовсім скоро я запрошу у всесвіт SAVLEPOV. А відео "Лед" є тизером музичної трилогії від SAVLEPOV.

Нагадаємо, раніше ми публікували ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою Анастасією Приходько , в якому вона відповіла, чи спілкується з Меладзе і чому вона проти євроінтеграції України.