Соліст Quest Pistols розповів про брата, який уже два роки перебуває в полоні

Брат Антона Савлєпова офіційно вважається полоненим, однак фактично про те, де він перебуває, нічого не відомо.

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36-річний український музикант, співзасновник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розповів, як його брат Сергій Строєв міг опинитися в полоні та чи відомо щось сьогодні про його місцезнаходження. Подробицями артист поділився в інтерв’ю виданню Фокус.

За словами Савлєпова, нині відомо, що, ймовірно, Сергій потрапив в полон, через свою проукраїнську позицію. Адже коли почалася окупація Куп’янська, він був серед людей, які виходили на акції спротиву російській владі. Сергій не був військовослужбовцем, однак був серед тих, хто добровільно йшов проти окупантів.

"Я не знаю, якщо чесно, чому саме і в який момент його забрали, а головне — за що та чому саме він. З того, що знаю, це російські військові зайшли в місто і забирали чоловіків. Мого брата — також, більше він не повернувся", — розповів артист.

Сергій Строєв Фото: З відкритих джерел

Раніше була інформація, що Сергій перебуває в полоні, однак фактично сьогодні, за словами Савлєпова, на жаль, місцезнаходження його брата невідоме.

"На скільки мені відомо, поки що про нього жодної інформації. Це важка і складна ситуація для нашої родини. Поки що не зрозуміло, як до неї ставитися. Це дуже важко, але ми не втрачаємо віру і сподіваємося на його повернення рано чи пізно", — сказав Савлєпов.

Зауважимо, що Сергій до війни був диджеєм і працював фітнес-тренером у Харкові. Коли почалися розмови про можливе вторгнення росіян в Україну, він повернувся в рідне містечко, де жила мама, щоб бути поряд.

Більше читайте в повній версії ексклюзивного інтерв'ю Антона Савлєпова для видання Фокус, де він розповів про свою сольну кар'єру та ролучення з дружиною-росіянкою.