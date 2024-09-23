"Витягли звідти, звідки тяжко витягнути": дядя Жора розповів, як пережив клінічну смерть

Дядя Жора пригадав, як у молоді роки через конфлікт ледь не загинув. Тоді йому нанесли більше десятка ножових поранень в область серця.

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49-річний український шоумен та гуморист дядя Жора (справжнє ім’я Вадим Мичковський) розповів, як в молоді роки отримав 13 ножових поранень і пережив клінічну смерть. Подробицями він поділився в програмі "33 запитаннях від Люкс ФМ".

Так, він розповів, що у молоді роки з ним сталася неприємна ситуація, він заступився за друга, а в результаті опинився у лікарні. Тоді Дядя Жора був на межі життя та смерті, адже пережив клінічну смерть, яка тривала більше двох хвилин.

"Були такі історії з молодості. 20 то багато, 13 було (ред. ножових поранень). Трошки попав, захистився за товариша і трошки взяв на себе більше чим мав. Трішки така невесела історія, але її пережили і пішли далі. А там дійсно доходило до міфічних штук, де трішки у мене була і клінічна смерть", — розповів шоумен.

За словами дяді Жори, тоді йому здалося, що він бачив світло в кінці тунелю, але він не виключає, що то могло бути світло в операційній.

"Потім повернули мене, бо кажуть, ти ще не заспівав пісні свої. Вовчиці будуть чекати. Повернули. Витягли звідти, звідки тяжко витягнути, але то було по молодості, такий тяжкий випадок, який дав переосмислити все життя далі", — розповів шоумен.

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