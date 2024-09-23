Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку

Аліна Гросу кілька останніх років живе та працює в Америці. Там артистка також отримує ще одну освіту.

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29-річна українська співачка Аліна Гросу стала офіційним представником української культури в Нью-Йорку на постійній основі. Про це артистка повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, цю новину озвучила під час концерту у Нью-Йорку, голова по дипломатичним відносинам між Америкою та іншими країнами ООН.

"Для мене це честь. Працюю і надалі заради того, щоб гідно представити Україну у світі. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме у такий спосіб", — сказала Гросу.

Відомо, що нині співачка отримала офіційне запрошення на кілька дипломатичних заходів, де вона буде виконувати українські пісні.

Крім цього, Аліна Гросу вже встигла побувати на званій вечері з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом, на якій також побували чимало поважних і високопоставлених представників США.

"Ми говорили про українських дітей, про важливість допомогти їм та нашу українську культуру і її підтримку", — розповіла співачка.

Також, як повідомила Аліна Гросу, у неї запланована ще одна дипломатична місія, про яку вона розповість згодом.

"Мер Нью-Йорку запросив мене на звану вечерю. Вже зовсім скоро поділюсь подробицями. Поки можу лише сказати, що не очікувала на таку пропозицію і для мене честь буде представити Україну найкращим чином", — заінтригувала Гросу.

Зауважимо, що напередодні Аліна Гросу разом з Народною артисткою України Іриною Білик провела благодійний тур Америкою. В рамках туру Аліна зустрілась з Героями, які вже отримали протезування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що команда Аліни Гросу відреагувала на звинувачення, через пісню Юрія Шатунова, яку заспівала артистка.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Гросу розповіла подробиці про життя з чоловіком.