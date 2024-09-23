Алина Гросу получила дипломатическую должность в Нью-Йорке

Алина Гросу несколько последних лет живет и работает в Америке. Там артистка также получает еще одно образование.

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29-летняя украинская певица Алина Гросу стала официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке на постоянной основе. Об этом артистка сообщила у себя на странице в Инстаграм.

В частности, эту новость озвучила во время концерта в Нью-Йорке, глава по дипломатическим отношениям между Америкой и другими странами ООН.

"Для меня это честь. Работаю и в дальнейшем ради того, чтобы достойно представить Украину в мире. Радуюсь, что получила такую важную миссию именно после презентации моего нового украиноязычного альбома на концерте в Америке. Мне приятно, что отметили мою работу именно таким образом", — сказала Гросу.

Известно, что сейчас певица получила официальное приглашение на несколько дипломатических мероприятий, где она будет исполнять украинские песни.

Кроме этого, Алина Гросу уже успела побывать на званом ужине с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, на котором также побывали немало уважаемых и высокопоставленных представителей США.

"Мы говорили об украинских детях, о важности помочь им и нашей украинской культуре и ее поддержке", — рассказала певица.

Также, как сообщила Алина Гросу, у нее запланирована еще одна дипломатическая миссия, о которой она расскажет позже.

"Мэр Нью-Йорка пригласил меня на званый ужин. Уже совсем скоро поделюсь подробностями. Пока могу лишь сказать, что не ожидала такого предложения и для меня честь будет представить Украину наилучшим образом", — заинтриговала Гросу.

Заметим, что накануне Алина Гросу вместе с Народной артисткой Украины Ириной Билык провела благотворительный тур по Америке. В рамках тура Алина встретилась с Героями, которые уже получили протезирование.

Напомним, ранее мы писали, что команда Алины Гросу отреагировала на обвинения, из-за песни Юрия Шатунова, которую спела артистка.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Гросу рассказала подробности о жизни с мужем.