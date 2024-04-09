"Это не моя история": Алина Гросу рассказала подробности о жизни с мужем (фото)

Исполнительница вступила во второй брак не так давно. Имя мужа Алина Гросу до сих пор не назвала, но намекнула, что ее избранник — личность медийная и узнаваемая в Украине.

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Украинская звезда шоу-бизнеса Алина Гросу, которая недавно во второй раз вышла замуж, рассказала подробности о своих отношениях с мужем. Певица сделала это в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Алина Гросу отвечала на вопросы своих поклонников в формате сторис, когда ее спросили, живет ли она со своим супругом или пара встречается на нейтральной территории.

Алину Гросу подписчики спросили о том, какие отношения у нее с новоиспеченным мужем сейчас Фото: Скриншот

Исполнительница ответила, что всегда выступала за "консервативные отношения" между супругами и не может представить в своем случае "семью выходного дня". По крайней мере, в ближайшее время.

"Как вы это представляете? Это семья выходного дня или как? Я вообще не представляю такие отношения. Это не моя история. Возможно, что-то изменится, лет через 40-50. Пока я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории", — сказала Гросу.

Напомним, несколько ранее Алина Гросу опубликовала новые фото со свадьбы и рассказала, почему не показывает мужа. На снимках она вместе с избранником позирует на фоне моря. Мужчина на снимках одет в черный костюм с белой рубашкой. Сама Алина выбрала для торжества белое платье с открытыми плечами. В качестве аксессуаров на шее молодой женщины были украшение из жемчуга и тонкие золотые цепочки.

Также мы писали о том, что в начале марта Гросу резко отреагировала на слухи о замужестве от "подруги". Певица обратилась к блогеру Богдану Беспалову, который первым и опубликовал материал о якобы ее втором замужестве, ссылаясь на слова анонимной подруги Гросу. Алина спросила, платил ли он что-либо за такую информацию о ней.