Команда Алины Гросу отреагировала на обвинения, из-за песни Юрия Шатунова, которую спела артистка (видео)

Алина Гросу длительное время живет и работает в США. Там артистка также ведет и свою концертную деятельность.

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29-летняя украинская певица Алина Гросу, которая сейчас живет в США, где проходит обучение, попала в языковой скандал. Речь идет о видео на котором артистка поет русскоязычную песню "Белые розы" Юрия Шатунова, который собирался воевать против украинцев.

В частности, видео распространили в телеграмм-канале Slay Music, в котором утверждают, что артистка выступала на дне рождении украинца, однако там артистка исполняла не только свой украинский и английский репертуар, но и песни своих российских коллег.

Фокус обратился к команде Алины Гросу за официальным комментарием относительно произошедшего инцидента.

В частности, в команде артистки утверждают, что видео, которое распространяют — это монтаж, а сама Алина не выступает с российским репертуаром, а пишет песни на украинском и английском.

"Это монтаж. У нее очень много приглашений. Поэтому ей просто завидуют. Она все песни перевела на украинский язык. Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках. Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваемой, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", — прокомментировали инцидент в команде артистки.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Гросу раскрыла настоящее имя Клавдии Петровны.