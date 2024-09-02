Команда Аліни Гросу відреагувала на звинувачення, через пісню Юрія Шатунова, яку заспівала артистка (відео)

Аліна Гросу тривалий час живе та працює в США. Там артистка також веде і свою концертну діяльність.

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29-річна українська співачка Аліна Гросу, яка нині живе в США, де проходить навчання, потрапила в мовний скандал. Мова йде про відео на якому артистка співає російськомовну пісню "Белые розы" Юрія Шатунова, який збирався воювати проти українців.

Зокрема, відео поширили в телеграм-каналі Slay Music, в якому стверджують, що артистка виступала на дні народженні українця, однак там артистка виконувала не лише свій український та англійський репертуар, а й пісні своїх російських колег.

Фокус звернувся до команди Аліни Гросу за офіційним коментарем стосовно інциденту який стався.

Зокрема, у команді артистки стверджують, що відео, яке поширюють — це монтаж, а сама Аліна не виступає з російським репертуаром, а пише пісні українською та англійською.

"Це монтаж. У неї дуже багато запрошень. Тому їй просто заздрять. Вона всі пісні перевела на українську мову. Аліна гарно володіє українською і англійською, тому співає виключно цими мовами. Нас попереджали, що чим більше Аліна буде впізнаваною, тим більше ймовірність, що будуть такі спроби дискредитувати її. Це все недоброзичливці. Відео просто сфабриковано", — прокоментували інцидент в команді артистки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Гросу розкрила справжнє імʼя Клавдії Петрівни.