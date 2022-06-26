Співак Шатунов перед смертю хотів поїхати воювати на Донбас

Бажання взяти участь у війні проти України було першою реакцією соліста "Ласкового мая" після початку спецоперації, повідомив його директор.

Російський співак, соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов збирався записатися добровольцем для участі у війні проти України на Донбасі. Про це на церемонії прощання з артистом у неділю, 26 червня, повідомив його директор Аркадій Кудряшов, повідомляє видання "Московський комсомолець".

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За словами представника померлого співака, як тільки Шатунов дізнався про початок так званої спеціальної військової операції РФ в Україні, він висловив бажання вирушити воювати на схід України за російську армію.

"Юра сказав: "Аркадію, поїхали запишемося добровольцями… Ось така в нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: "Поїхали в Донбас", — цитує Кудряшова видання.

Директор артиста додав, що пропозиція Шатунова шокувала його, і він навіть запитав, "чи не збожеволів Юрій", йдеться в публікації.

У коментарі виданню РБК Кудряшов зазначив, що похорон Шатунова пройде у вівторок, 28 червня, на Троєкурівському цвинтарі в Москві. Тіло співака кремують, одну частину праху розвіють у Німеччині, а інша залишиться у РФ.

Нагадаємо, 23 червня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов помер від обширного інфаркту. За даними журналістів, виконавець пісні "Білі троянди" помер дорогою до лікарні.

Також російські видання повідомляли, що "швидка" відмовилася виїжджати на виклик Шатунова через брак машин.