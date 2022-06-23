Помер соліст "Ласкового мая" Юрій Шатунов

Причиною смерті артиста став обширний інфаркт.

Соліст легендарного гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов помер у віці 48 років. Про смерть артиста повідомив телеграм-канал Readovka. За попередньою інформацією причиною смерті артиста стала гостра серцева недостатність.

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За інформацією джерела, напередодні Шатунову погано стало у друга на дачі. Товариші артиста спочатку привезли його до поліклініки у селі Растунове. Через тяжкість стану медики вирішили доправити пацієнта до ЦРЛ Домодєдово. Там Юрій перебував у реанімації, проте врятувати музиканта не змогли. У ніч із середи на четвер артист помер.

Як пише StarHit, останні кілька років Шатунов мав затяжний конфлікт з Андрієм Разіним, творцем гурту "Ласковий май", оскільки хотів отримати права на пісні колективу. Буквально днями суд ухвалив позитивне рішення, дозволивши йому виконувати пісні гурту на своїх концертах, чим дуже незадоволений був його опонент, який збирався оскаржити вердикт. Сам Юрій за два дні до смерті поділився з підписниками посиланням на новину про свою перемогу та не приховував радості з цього приводу.

Група "Ласковий май" здобула широку популярність на рубежі 1980-1990 років. Водночас кількість концертів досягала восьми на день, понад сорок на місяць. За час існування групи в ній брало участь близько десяти солістів. Колектив розпався у 1991 році після виходу з нього Юрія Шатунова.

Найвідоміші хіти у виконанні Шатунова — "Сива ніч", "Білі троянди" та інші.

Після того, як залишив гурт, Шатунов поїхав до Німеччини, де здобув освіту звукорежисера. Там же на початку 2000-х він познайомився з майбутньою дружиною Світланою, з якою одружився 2007-го. У 2006 році вона народила йому сина Денніса, а у 2013 — дочку Естелу, хрещеним батьком якої став Андрій Разін.

Шатунов жив на дві країни і продовжував займатися творчістю, а також спробував себе в комп'ютерних іграх, ставши чемпіоном Росії з перегонів на комп'ютерних болідах. Він захоплювався хокеєм і дайвінгом, займався благодійністю і допомагав дитячим будинкам та нужденним. Незадовго до смерті Юрій закінчив концертний тур із програмою "Не мовчи" по Московській області та анонсував концерти у листопаді, яким уже не судилося відбутися. Попри те, що активно записував нові пісні та альбоми, Шатунов уже не зміг повторити того успіху, який був у нього у 90-х.

Напередодні стало відомо і про смерть ще одного російського артиста, П'єра Нарциса, який помер у 45-річному віці. Причиною називають невдалу операцію.