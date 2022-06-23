Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

Солист легендарной гурппы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. О смерти артиста сообщил телеграмм-канал Readovka. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации источника, накануне Шатунову стало плохо у друга на даче. Товарищи артиста сначала привезли его в поликлинику в селе Растуново. Из-за тяжести состояния медики решили доставить пациента в ЦРБ Домодедово. Там Шатунов находился в реанимации, однако спасти музыканта не смогли. В ночь со среды на четверг Юрий скончался.

Как пишет StarHit, последние несколько лет Шатунов имел затяжной конфликт с Андреем Разиным, создателем группы "Ласковый май", поскольку хотел получить права на песни коллектива. Буквально на днях суд вынес положительное решение, разрешив ему исполнять песни группы на своих концертах, чем очень недоволен был его оппонент и собирался обжаловать вердикт. Сам Юрий за два дня до смерти поделился с подписчиками ссылкой на новость о своей победе и не скрывал радости по этому поводу.

Группа "Ласковый май" получила широкую известность на рубеже 1980-1990 годов. При этом число концертов достигало восьми в день, более сорока в месяц. За время существования группы в ней участвовало около десяти солистов. Коллектив распался в 1991 году после ухода из него Юрия Шатунова.

Самые известные хиты в исполнении Шатунова – "Седая ночь", "Белые розы" и другие.

После того, как покинул группу, Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. Там же в начале 2000-ых онпознакомился с будущей женой Светланой, на которой женился в 2007-м. В 2006 году она родила ему сына Дэнниса, а в 2013-м – дочь Эстеллу, крестным отцом которой стал Андрей Разин.

Шатунов жил на две страны и продолжал заниматься творчеством, а также попробовал себя в компьютерных играх, став чемпионом России по гонкам на компьютерных болидах. Он увлекался хоккеем и дайвингом, занимался благотворительностью и помогал детским домам и нуждающимся. Незадолго до смерти Юрий закончил концертный тур с программой "Не молчи" по Московской области и анонсировал концерты в ноябре, которым уже не суждено состояться. Несмотря на то, что активно записывал новые песни и альбомы, Шатунов уже не смог повторить того успеха, который был у него в 90-ых.

Накануне стало известно и смерти еще одного российского артиста, Пьера Нарцисса, который скончался в 45-летнем возрасте. Причиной называют неудачную операцию.