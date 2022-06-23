Смерть Шатунова: російські лікарі відмовлялися приїжджати на виклик до музиканта, — росЗМІ

За даними журналістів, через відмову швидкої допомоги було втрачено понад 30 хвилин, а неправильне транспортування могло призвести до смерті виконавця.

Соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов помер після того, як швидка допомога відмовилася прибути на виклик, і виконавця самостійно привезли до підмосковної лікарні. Нові подробиці смерті музиканта оприлюднило російське видання112.

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За словами журналістів, Юрій Шатунов помер 23 червня о 00:20 за київським часом.

Швидка допомога, як стверджують обізнані інсайдери, одразу не виїхала на виклик до соліста гурту "Ласковий май", через що було втрачено понад 30 хвилин.

"Якби всі дії після дзвінка були дотримані відповідно до регламенту — Шатунова з великою ймовірністю можна було б врятувати. Друзі Шатунова зателефонували о 112-й близько 23:27. Їм відповіли, що машин немає і фактично відмовили у виїзді "швидкої". Директору співака та його друзям довелося везти його до лікарні самим", — розповідають журналісти і додають, що неправильне транспортування хворого могло лише погіршити ситуацію.

Соліст гурту "Ласковий май" Юрій Шатунов був доставлений до найближчої лікарні о 23:45 за московським часом, а бригада швидкої допомоги приїхала до медзакладу лише о 00:10.

До того ж, як зазначають журналісти, медики витратили на огляд музиканта та подальше транспортування до Домодєдівської ЦРЛ ще близько 10 хвилин. Видання 112 стверджує, що Юрій Шатунов помер о 00:20. У підмосковній лікарні, як і в кареті швидкої допомоги, медпрацівники зробили все можливе, але соліста гурту "Ласковий май" врятувати не вдалося.

Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили про те, що соліст групи "Ласковий май" Юрій Шатунов помер від інфаркту. Напередодні музикантові погано було під час відпочинку на дачі, після чого виконавця привезли поліклініку в селі Растунове.

Пізніше росСМІ оприлюднили нові подробиці смерті Юрія Шатунова. За даними журналістів, соліст групи "Ласковий май" помер у кареті швидкої допомоги при транспортуванні в підмосковну ЦРЛ. Похорон Юрія Шатунова, за словами його продюсера, може пройти на Троєкурівському цвинтарі в Москві.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, чому "Білі троянди" Юрія Шатунова порвали Радянський Союз та залишилися улюбленою піснею Вєрки Сердючки.