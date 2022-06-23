Смерть Шатунова: российские врачи отказывались приезжать на вызов к музыканту, — СМИ

По данным журналистов, из-за отказа скорой помощи было потеряно более 30 минут, а неправильная транспортировка могли привести к смерти исполнителя.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер после того, как скорая помощь отказалась прибыть на вызов и исполнителя самостоятельно привезли в подмосковную больницу. Новые подробности смерти музыканта обнародовало российское издание 112.

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По словам журналистов, Юрий Шатунов умер 23 июня в 00:20 по московскому времени.

Скорая помощь, как утверждают осведомленные инсайдеры, сразу не выехала на вызов к солисту группы "Ласковый май", из-за чего было потеряно более 30 минут.

"Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом — Шатунова с большой вероятностью можно было бы спасти. Друзья Шатунова позвонили в 112 около 23:27. Им ответили, что машин нет и фактически отказали в выезде "скорой". В результате директору певца и его друзьям пришлось везти его в больницу самим", — рассказывают журналисты и добавляют, что неправильная транспортировка больного могла только ухудшить ситуацию.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был доставлен в ближайшую больницу в 23:45 по московскому времени, а бригада скорой помощи приехала в медучреждение только в 00:10.

Более того, как отмечают журналисты, прибывшие медики потратили на осмотр музыканта и дальнейшую транспортировку в Домодедовскую ЦРБ еще около 10 минут. Издание 112 утверждает, что Юрий Шатунов умер в 00:20. В подмосковной больнице, как и в карете скорой помощи, медработники сделали все возможное, но солиста группы "Ласковый май" спасти не удалось.

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили о том, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта. Накануне музыканту стало плохо во время отдыха на даче, после чего исполнителя привезли поликлинику в селе Растуново.

Позже росСМИ обнародовали новые подробности смерти Юрия Шатунова. По данным журналистов, солист группы "Ласковый май" скончался в карете скорой помощи при транспортировке в подмосковную ЦРБ. Похороны Юрия Шатунова, по словам его продюсера, могут пройти на Троекуровском кладбище в Москве.

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