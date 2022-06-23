Продюсер Юрия Шатунова рассказал, в какой стране похоронят певца

Поклонники артиста несут цветі к интернату в Оренбурге, где он рос, когда остался без матери.

48-летний певец и фронтмен группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, который скончался в ночь на 23 июня, может быть похоронен на Троекуровском кладбище в российской столице. Об этом в комментарии ресурсу "Москва24" заявил директор и продюсер артиста Аркадий Кудряшов.

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"Пока рассматриваем Троекуровское кладбище. Где будут похороны, еще не решили, едем определяться… Жена чувствует себя плохо. Это произошло неожиданно, все было стремительно и молниеносно. Проблем не было, на сердце никогда не жаловался", – рассказал он журналистам.

Кудряшов добавил, что Шатунову внезапно стало плохо во время отдыха с друзьями в Подмосковье. Его срочно привезли в поликлинику села Растуново, но из-за тяжести состояния медики решили доставить пациента в ЦГБ Домодедово. Он скончался в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы. В Сети появились кадры последних минут жизни Юрия, где его практически выносят из машины. Он не может дышать и хватает ртом воздух.

По словам главврача больницы в Домодедово Андрея Осипова, к ним артиста привезли уже в состоянии клинической смерти в половине двенадцатого вечера. Врачи пытались реанимировать его полтора часа, но безуспешно. Он добавил, что Шатунов скончался острой сердечной недостаточности, которую вызвал обширный инфаркт миокарда.

Тем временем поклонники певца несут белые розы к зданию интерната, в котором с 12 лет, после мерти матери, воспитывался Шатунов. Песня "Белые розы" стала одной из самых известных в истории "Ласкового мая" и всегда ассоциировалась у слушателей именно с голосом Юрия.

Солистом группы певец был с 1986 по 1991-ый, объездив вместе с ней весь Советский Союз и обретя невероятную популярность. Среди других бессмертных хитов коллектива – песни "Седая ночь", "Лето", "Пусть будет ночь", которые публика всегда встречала оглушительными овациями.

После того, как Шатунов покинул группу, он уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера и занялся сольной карьерой. Правда, повторить былой успех ни ему, ни его коллективу уже не удалось.

В 1992 году Юрий Шатунов принял участие в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой с песней "Звездная ночь".

За несколько дней до смерти он выиграл суд против Андрея Разина, основателя "Ласкового мая" и получил право исполнять песни группы на своих концертах.

В течение последнего месяца Юрий Шатунов дал 16 концертов. Последний состоялся в Подольске 20 июня.

"Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть. Старость – не радость", – заявил тогда певец.

У артиста остались жена и двое детей – сын Дэнниса 2006 года рождения и дочь Эстелла, которая родилась в 2013 году. Вместе с семьей артист жил на две страны, в Германии и России, а его дети часто ездили с ним на гастроли.