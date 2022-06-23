"У меня спазм": появились новые подробности смерти Юрия Шатунова

Артист умер в карете скорой помощи от остановки сердца.

Фанатов группы "Ласковый май" с утра 23 июня потрясла новость о смерти солиста коллектива Юрия Шатунова, который скончался в ночь со среды на четверг в центральной районной больнице города Домодедово. Телеграмм-канал Readovka сообщил новые подробности о трагедии.

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Так, редакции стало известно, что накануне смерти певец вместе с друзьями отдыхал на даче у своего товарища в Подмосковье. Товарищи сначала привезли его в поликлинику в селе Растуново, но из-за тяжести состояния медики решили доставить пациента в ЦРБ Домодедово. Он скончался в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы.

По информации телеграмм-канала "НеМалахов", в тот вечер в кругу друзей артист моментально побледнел и перестал дышать. Есть информация, что у Шатунова была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца. Когда певцу стало плохо, он успел лишь сказать "У меня спазм".

В Сети появилось видео, как умирающего Шатунова практически на плечах выносят из машины перед больницей в Растуново. Он хватает ртом воздух и не может дышать. Из этических соображений мы не публикуем эти кадры здесь.

На странице артиста в Instagram появился пост с нарисованным портретом певца, в подписи к которому говорится, что он скончался в карете скорой помощи. Подписчики выражают свои соболезнования.

Напомним, Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. У него остались жена, сын и дочь.