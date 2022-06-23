"У мене спазм": з'явилися нові подробиці смерті Юрія Шатунова

Артист помер у кареті швидкої допомоги від зупинки серця.

Фанатів групи "Ласковий май" з ранку 23 червня вразила новина про смерть соліста колективу Юрія Шатунова, який помер у ніч із середи на четвер у центральній районній лікарні міста Домодєдово. Телеграм-канал Readovka повідомив нові подробиці трагедії.

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Так, редакції стало відомо, що напередодні смерті співак разом із друзями відпочивав на дачі у свого товариша у Підмосков'ї. Товариші спочатку привезли його до поліклініки в селі Растунове, але через тяжкість стану медики вирішили доставити пацієнта до ЦРЛ Домодєдово. Він помер у кареті швидкої допомоги, так і не доїхавши до лікарні.

За інформацією телеграм-каналу "НеМалахов", того вечора серед друзів артист моментально зблід і перестав дихати. Є інформація, що Шатунов мав важку форму некрозу кардіального м'яза, при якій уражаються всі шари серця. Коли співаку стало погано, він встиг лише сказати: "У мене спазм".

У мережі з'явилося відео, як Шатунова, що вмирає, практично на плечах виносять з машини перед лікарнею в Растунове. Він хапає ротом повітря та не може дихати. З етичних міркувань ми не публікуємо ці кадри тут.

На сторінці артиста в Instagram з'явився пост із намальованим портретом співака, у підписі якого говориться, що він помер у кареті швидкої допомоги. Підписники висловлюють свої співчуття.

Нагадаємо, Юрій Шатунов помер у віці 48 років. У нього залишилися дружина, син та дочка.