Продюсер Юрія Шатунова розповів, у якій країні поховають співака

Шанувальники артиста несуть квіти до інтернату в Оренбурзі, де він ріс, коли лишився без матері.

48-річного співака і фронтмена гурту "Ласковий май" Юрія Шатунова, який помер у ніч на 23 червня, можуть поховати на Троєкурівському цвинтарі в російській столиці. Про це в коментарі ресурсу "Москва24" заявив директор та продюсер артиста Аркадій Кудряшов.

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"Поки розглядаємо Троєкурівський цвинтар. Де буде похорон, ще не вирішили, їдемо визначатися… Дружина почувається погано. Це сталося несподівано, все було стрімко та блискавично. Проблем не було, на серце ніколи не скаржився", — розповів він журналістам.

Кудряшов додав, що Шатунову раптово стало погано під час відпочинку з друзями у Підмосков'ї. Його терміново привезли до поліклініки села Растунове, але через тяжкість стану медики вирішили доставити пацієнта до ЦМЛ Домодєдово. Він помер у кареті швидкої допомоги, так і не доїхавши до лікарні. В мережі з'явилися кадри останніх хвилин життя Юрія, де його практично виносять із машини. Він може дихати й хапає ротом повітря.

За словами головного лікаря лікарні в Домодєдово Андрія Осипова, до них артиста привезли вже в стані клінічної смерті о пів на дванадцяту вечора. Лікарі намагалися реанімувати його півтори години, але без успіху. Він додав, що Шатунов помер від гострої серцевої недостатності, яка спричинила обширний інфаркт міокарда.

Тим часом шанувальники співака несуть білі троянди до будівлі інтернату, в якому з 12 років після смерті матері виховувався Шатунов. Пісня "Білі троянди" стала однією з найвідоміших в історії "Ласкового мая" і завжди асоціювалася у слухачів саме із голосом Юрія.

Солістом групи співак був з 1986 по 1991-ий, об'їздивши разом із нею весь Радянський Союз і набуваючи неймовірної популярності. Серед інших безсмертних хітів колективу — пісні "Сива ніч", "Літо", "Хай буде ніч", які публіка завжди зустрічала оглушливими оваціями.

Після того, як Шатунов покинув групу, він поїхав до Німеччини, де здобув освіту звукорежисера та зайнявся сольною кар'єрою. Щоправда, повторити колишній успіх ні йому, ні його колективу не вдалося.

У 1992 році Юрій Шатунов взяв участь у "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової з піснею "Зоряна ніч".

За кілька днів до смерті він виграв суд проти Андрія Разіна, засновника "Ласкового мая" та отримав право виконувати пісні гурту на своїх концертах.

Упродовж останнього місяця Юрій Шатунов дав 16 концертів. Останній відбувся у Подільську 20 червня.

"Мені теж треба відпочити трохи. Старість — не радість", — заявив тоді співак.

У артиста залишилися дружина та двоє дітей — син Денніс 2006 року народження та донька Естелла, яка народилася у 2013 році. Разом із сім'єю артист жив на дві країни, у Німеччині та Росії, а його діти часто їздили з ним на гастролі.