Умер Юра Шатунов. Почему "Белые розы" порвали СССР и остались любимой песней Верки Сердючки

В возрасте 48 лет скончался солист поп-группы "Ласковый май", собиравшей в СССР стадионы. Так получилось, что музыканты-сироты "отпели" СССР: в 1991 году с развалом Советского Союза распался и "Ласковый май".

От инфаркта скончался Юрий Шатунов, который в качестве солиста поп-группы "Ласковый май" когда- то жалобно и тоненько выводил "Белые розы". Группа в конце 1980-х давала по восемь концертов в день – это был феномен. Так получилось, что музыканты-сироты "отпели" СССР: в 1991 году с развалом Советского Союза распался и "Ласковый май".

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Юрий Шатунов давно жил на две страны: в Германии и в России. После распада музыкального коллектива певец уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера. Там же познакомился с будущей женой – Светланой, которая в нулевые родила ему двух детей. В 2013-м крестным отцом дочери Шатунова Эстеллы стал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, с которым певец регулярно ссорился и мирился — из-за творческого наследия группы и, разумеется, денег. И на днях Шатунов выиграл суд, позволивший ему исполнять песни "Ласкового мая".

Шатунов только закончил концертный тур "Не молчи", а новый планировал на ноябрь. Возможно, здоровье вокалиста подточила судебная распря с Разиным, которая длилась с 2019 года: артисту стало плохо у кого-то на даче, его отвезли в больницу, но не спасли.

И Шатунов, и Разин насочиняли за 30 лет после распада группы горы музыкального материала, но ничего из этого так и не выстрелило. Любопытно, что когда-то в интервью Наташе Влащенко Андрей Данилко, он же легендарная Верка Сердючка, признался, что отчетливо помнит тот момент, когда впервые в пионерлагере услышал "Белые розы" "Ласкового мая" — и как эта вещь его потрясла. "Ведь эта на самом деле эта песня о чем?" — рассуждал Андрей. – "О чем?" — автоматически повторила Наташа: ведущую, как интеллигентного человека, просто интересовал феномен воздействия песенки на юного Данилко. Но тот абсолютно серьезно ответил: "Ведь песня "Белые розы" не о цветах. Там второй план". Но в чем этот план, Данилко не разъяснил.

А о чем же суперхит Сергея Кузнецова, который привлекал на концерты "Ласкового мая" миллионы подростков? Поглядите, а у этой немудреной песенки, написанной 34 года назад, 47 миллионов просмотров на Youtube.

[ + – ] Клип на песню "Белые розы" группы "Ласковый май", 1988

Меня и моих друзей, слушавших в конце 1980-х рок-группы "Кино", "Аквариум", "Наутилус Пампилиус", "Воплі Відоплясова, "Братів Гадюкіних" и западный рок, эта примитивная, как нам казалось, композиция, звучащая уже из утюгов и стиральных машин, раздражала. Но песня про "Белые розы" не забыта, может в ней действительно есть второй план, о котором говорит Данилко?

Разберем ее без скидок на предвзятость. И клип, разумеется, который тогда беспрерывно крутили.

"Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов", — начинает Шатунов.

Белые розы замерзают, лирический герой хочет их согреть теплом и даже "у всех на глазах целовать и гладить готов".

[ + – ] Свадебные букеты часто составляют из белых роз Фото: Pexels

Белая роза – символ невинной, чистой любви. Свадебные букеты часто составляют из белых роз. Белые розы — чистая любовь, такая как у ребенка (красная роза, как противовес — символ страсти). Но сразу в песне возникает и образ снега, мороза, куда их выбрасывают из "сада июльских цветов".

"Белые розы, белые розы, беззащитны шипы.

Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых.

Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней

И оставляют вас умирать на белом, холодном окне".

И концовка:

"Пусть праздничный свет наполнит в миг все окна дворов

Кто выдумал вас растить зимой, о, белые розы

И в мир уводить жестоких вьюг, холодных ветров"

Итак, белые розы – любовь ребенка, и не просто ребенка, если мы вспомним контекст, а сироты, потому что "Ласковый май" состоял из интернатовских детей.

Вокалист Юра Шатунов был сиротой, а у автора слов и музыки Сергея Кузнецова, руководителя музыкального кружка в детдоме, не было отца. Получается, "Белые розы" — это аллегорическая песня о брошенных детях, кем, собственно, и являлись ее исполнители. Поэтому даже шероховатости текста и примитивность аранжировки (хотя она сделана в модном тогда стиле евро-диско) работали в плюс этой вещи, еще больше придавая ей "сиротские черты".

[ + – ] Юра Шатунов с мамой

Особенной мощной получалась в этом смысле строчка "так беззащитны шипы": все знают ершистость обитателей детдомов, но и каждому понятно, что это оборотная сторона уязвимости.

В клипе с Юрой Шатуновым множество парней дарят девушкам белые розы на свидании. А потом мы видим забытые букеты. В результате чьих-то непродолжительных романтических отношений… родился ребенок. Но белыми розами "люди украсили свой праздник на несколько дней", а потом бросили, оставив в холоде одиночества, без родительской опеки. И особенно бьет в сердце строчка: "Кто выдумал вас растить зимой, о, белые розы, и в мир уводить жестоких вьюг, холодных ветров".

В этой конкретной композиции белая роза – символ брошенного ребенка, и в песне социальный уровень пересекается с символическим: вот где второй план. И вот почему она так сильно подействовала на юного Данилко, который сам рос в неблагополучной семье. Оказывается, и в попсе могут быть скрытые бездны!

Эта композиция взывает божьими устами к милосердию по отношению ко всем оставленным детям. Отсюда и название группы "Ласковый май" – как упоминание о несбыточном рае семейного уюта. А если шире, то в песне призыв к милосердию по отношению ко всем людям, которые чувствовали себя оставленными, лишенными тепла и любви. А разве хоть кто-то не ощущал себя таковым? Вот почему образ белых роз, которых уводили "в мир жестоких вьюг", произвел мощный эмоциональный взрыв, длящийся по сей день.

Не припомню, чтобы, не смотря на то, что это был реальный суперхит (говорят, "Розы" гремели даже в Польше), чтобы эту песню часто пели в ресторанах. Потому что немногие исполнители могли выдать сиротский контекст Юры Шатунова, которому на момент исполнения этой вещи было всего 13 лет. И становится понятно, почему лирический герой эти самые белые розы "целовать и гладить готов" – он видит в них отражение себя и желает хоть чуть-чуть компенсировать тотальный холод, куда попали эти нежные создания.

"Белые розы" повсеместно гремели вплоть до 1991 года – до развала Союза.

Заметим, что тема беспризорников прозвучала в начале создания СССР, поскольку было множество сирот – детей, чьи родители погибли во время Гражданской войны: вспомним книги Макаренко на эту тему, фильм "Путевка в жизнь". А в 1991 году, в результате проигрыша в холодной войне, был разрушен общий дом – семидесятилетнее советское государство, которое и было "отпето" сиротской песней.

[ + – ] "Ласковый май", состав 1988 года

Менее известные хиты группы — "Розовый вечер", "Седая ночь", "Лето" — все они воспринимались в контексте сиротства. Даже продюсер группы, который присоединился к ней позднее, Андрей Разин – тоже был сиротой, его родители погибли в автокатастрофе.

Но дети из "Ласкового мая" стремительно повзрослели. Они изменились – и их творчество потеряло тот особый, щемящий нерв, который цеплял публику. Участники группы разбогатели, однако наиболее сильной юридической хваткой обладал Разин, выкупивший права на песни и потом судившийся с вокалистом. Со смертью Юрия Шатунова ушла целая эпоха "сиротского" творчества. Все в нем продолжали видеть того мальчишку из 1980-х. Да он и не слишком постарел: в свои 48 выглядел лет на тридцать.

[ + – ] "Белые розы" увяли: со смертью Юрия Шатунова ушла целая эпоха "сиротского" творчества Фото: Pexels

Что касается сегодняшнего дня, то Россия в Украине развязала уже "горячую" войну: десятки разрушенных городов, миллионы беженцев, тысячи новых сирот и тысячи разлук. Поэтому так выстрелила недавняя композиция Alyona Alyona и Jerry Heil под названием "Рідні мої" (4,3 млн просмотров на Youtube). В которой все то же – воспевается особая атмосфера родного дома, куда лирическая героиня не может попасть в силу обстоятельств.

Рідні мої, рідні мої

Я знаю, чекаєте в гості

Я вам обіцяла весною

Очима моргнула — а вже руда осінь….

[ + – ] Клип Alyona Alyona и Jerry Heil на песню "Рідні мої"

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