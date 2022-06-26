Певец Шатунов перед смертью хотел поехать воевать на Донбасс

Желание принять участие в войне против Украины было первой реакцией солиста "Ласкового мая" после начала "спецоперации", сообщил его директор.

Российский певец, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов собирался записаться добровольцем для участия в войне против Украины на Донбассе. Об этом на церемонии прощания с артистом в воскресенье, 26 июня, сообщил его директор Аркадий Кудряшов, передает издание "Московский комсомолец".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По словам представителя умершего певца, как только Шатунов узнал о начале так называемой специальной военной операции РФ в Украине, он выразил желание отправиться воевать на восток Украины за российскую армию.

"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами… Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали в Донбасс", — цитирует Кудряшова издание.

Директор артиста добавил, что предложение Шатунова шокировало его, и он даже спросил, "не сошел ли Юрий с ума", говорится в публикации.

В комментарии изданию РБК Кудряшов указал, что похороны Шатунова пройдет во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве. Тело певца кремируют, одна часть праха будет развеяна в Германии, а другая останется в РФ.

Напомним, 23 июня в российских СМИ появилась информация о том, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта. По данным журналистов, исполнитель песни "Белые розы" скончался по пути в больницу.

Также российские издания сообщали, что "скорая" отказалась выезжать на вызов Шатунова из-за нехватки машин.