Аліна Гросу похизувалась "дипломатичною посадою": в МЗС назвали це нісенітницею

Артистка Аліна Гросу повідомила у соцмережах, що офіційно представляє українську культуру в США і вже побувала на першому заході — званій вечері з мером Нью-Йорка.

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Співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. Вона підкреслила, що для неї це честь, та запевнила у роботі задля гідного представлення України за кордоном. 24 вересня на це відреагував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось", — написав він.

Речник зазначив, що МЗС невідомо, звідки з’явилась інформація про "дипломатичну посаду в Нью-Йорку" Гросу.

"З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій", — передав Тихий.

Публікація Георгія Тихого від 24 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули в США. На перших фото після приземлення літака видно, що Перша леді обрала стриманий чорний образ з оверсайз жакетом та штанами прямого крою. Стилістка Яна Ткаченко у коментарі Фокусу розкритикувала цей вибір.

Артист Дядя Жора розповів, що ще у молодості пережив клінічну смерть, отримавши ножові поранення. Він згадав, що бачив, коли його серце зупинилось на понад дві хвилини.