Стало відомо, за кого вийшла заміж Аліна Гросу (фото)

Ним виявився відомий російський актор. Про стосунки пари було відомо кількома роками раніше.

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Стало відомо, за кого вийшла заміж українська співачка Аліна Гросу. Про це випадково розповіла пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна у своєму Instagram.

Нещодавно Гросу стала гостею на званій вечері в мера Нью-Йорка. До неї приєднався також чоловік, яким виявився відомий російський актор та режисер Роман Полянський. Окрім спільних фото, підтвердженням стали слова пані посла. Карєтна назвала російського актора супутником співачки по життю.

"З цим я рада привітати мегавідому та надзвичайно талановиту українську та європейську співачку та акторку Аліну Гросу з успішним представництвом української культури в Нью-Йорку сьогодні ввечері на заході мера. Дякую її чудовому супутнику життя і не менш відомому актору і кінорежисеру Роману Полянському за підтримку, турботу і відданість", — зазначила пані посол.

Роман Полянський та Аліна Гросу в Нью-Йорку

До повномасштабної війни Гросу зустрічалася з Полянським, проте їхні стосунки були розірвані з часом. На початку 2024 року артистка оголосила про своє весілля, проте обличчя та персону обранця не розкривала. Фанати припускали, що ним міг бути актор, проте підтверджень цьому не було.

Роман Полянський та Аліна Гросу в Нью-Йорку

Нагадаємо, у МЗС відреагували на слова Аліни Гросу про дипломатичну посаду в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про фото з весілля Аліни Гросу.