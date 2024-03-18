Алина Гросу опубликовала новые фото со свадьбы и рассказала, почему не показывает мужа
Подписчики певицы в комментариях под фото начали публиковать свои догадки о нежелании Алины показать фото, где ее супруг стоит лицом к камере. Гросу ответила им в шутливой манере.
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно во второй раз вышла замуж, рассказала, почему до сих пор не называет имя мужа и не показывает его лица на фото. Об этом Гросу написала на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 18 марта.
"Оставлю это здесь. Впереди еще куча новостей. Хочется ценить каждый миг и находить даже в такой трудный период минуты счастья", — написала певица.
Звезда шоу-бизнеса прикрепила к своему посту и свадебные фото. На них она вместе с избранником позирует на фоне моря. Мужчина на снимках одет в черный костюм с белой рубашкой. Сама Алина выбрала для торжества белое платье с открытыми плечами. В качестве аксессуаров на шее молодой женщины были украшение из жемчуга и тонкие золотые цепочки.
Новые фотографии сразу вызвали бурное обсуждение среди поклонников певицы, которых интересовало, почему Гросу до сих пор "скрывает" своего мужа. Люди начали выдвигать разные версии. Так, одна из пользовательниц написала: "Зачем постоянно выставлять шею мужчины? Такой мерзкий, что стыдно показать?". На этот комментарий Алина с юмором ответила: "(Он лицо, — ред.) от любовниц прячет".
Еще один подписчик оставил комментарий о том, что "у вашего мужа не видно лица". Гросу также не оставила его без реакции и написала: "Лицо в кадр не влезло".
Отметим, что в своем большинстве пользователи отреагировали на опубликованные певицей фото тепло и пожелали ей щастя в браке:
- Все верно, счастье любит тишину.
- Цветочек! Так хочется, чтобы на вашем лице всегда сеяла такая счастливая улыбка! Счастье вам к лицу.
- Молодец, что не показываешь: люди завистливые.
- Счастье вам на долгие годы!
- Очень хорошая пара!!! Искренние поздравления. Большой любви, безграничного счастья, мирного неба, творческих взлетов и всего самого-самого наилучшего.
Напомним, в начале марта Гросу резко отреагировала на слухи о замужестве от "подруги". Певица обратилась к блогеру Богдану Беспалову, который первым и опубликовал материал о якобы ее втором замужестве, ссылаясь на слова анонимной подруги Гросу. Алина спросила, платил ли он что-либо за такую информацию о ней.
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