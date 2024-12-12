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Стиль життя

Аліна Гросу відповіла на чутки про вагітність (фото)

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Фото: Аліна Гросу/ Instagram | Аліна Гросу

Гросу зізналася, що хоче тримати своє особисте життя подалі від уваги публіки. За чутками, вона одружена з російським актором Романом Полянським.

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Українська співачка Аліна Гросу відповіла на чутки про вагітність. Артистка напередодні дала можливість своїм підписникам в Instagram поставити їй кілька запитань.

Зокрема, Гросу сказали, що вона "скоро завагітніє", на що уродженка Чернівців відповіла з інтригою.

"З чого ви взяли? Може я вже", — написала Аліна Гросу.

Зокрема, артистка розповіла, що хоче мати велику сім'ю, тому планує багато дітей.

Також Аліна Гросу відповіла, що наразі живе на дві країни, знімаючи житло у США.

"Півтора року назад поїхала навчатися, зніматися, працювати, допомагати. Про особисте життя вже давно все всім відомо", — написала зірка сцени, судячи з усього, натякаючи на новини про її одруження з Романом Полянським.

Окрім цього, Гросу зізналася, що хоче тримати своє особисте життя подалі від уваги публіки.

"Потрібно жити не в телефоні, а реальним життям", — написала українська знаменитість.

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Що відомо про чоловіка Аліни Гросу

Ходять чутки, що співачка та російський актор Роман Полянський одружилися. Офіційно пара не підтверджувала домислів. А Гросу приховує від публіки персону свого обранця. Втім, нещодавно пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США та назвала Полянського супутником Гросу по життю.

Аліна Гросу з чоловіком Fullscreen
Аліна Гросу з чоловіком
Фото: Аліна Гросу/ Instagram

Нагадаємо, Аліна Гросу засвітилася в компанії Романа Полянського.

Також Фокус писав про появу Аліни Гросу в серіалі Netflix.