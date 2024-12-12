Аліна Гросу відповіла на чутки про вагітність (фото)
Гросу зізналася, що хоче тримати своє особисте життя подалі від уваги публіки. За чутками, вона одружена з російським актором Романом Полянським.
Українська співачка Аліна Гросу відповіла на чутки про вагітність. Артистка напередодні дала можливість своїм підписникам в Instagram поставити їй кілька запитань.
Зокрема, Гросу сказали, що вона "скоро завагітніє", на що уродженка Чернівців відповіла з інтригою.
"З чого ви взяли? Може я вже", — написала Аліна Гросу.
Зокрема, артистка розповіла, що хоче мати велику сім'ю, тому планує багато дітей.
Також Аліна Гросу відповіла, що наразі живе на дві країни, знімаючи житло у США.
"Півтора року назад поїхала навчатися, зніматися, працювати, допомагати. Про особисте життя вже давно все всім відомо", — написала зірка сцени, судячи з усього, натякаючи на новини про її одруження з Романом Полянським.
Окрім цього, Гросу зізналася, що хоче тримати своє особисте життя подалі від уваги публіки.
"Потрібно жити не в телефоні, а реальним життям", — написала українська знаменитість.
Що відомо про чоловіка Аліни Гросу
Ходять чутки, що співачка та російський актор Роман Полянський одружилися. Офіційно пара не підтверджувала домислів. А Гросу приховує від публіки персону свого обранця. Втім, нещодавно пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США та назвала Полянського супутником Гросу по життю.
Нагадаємо, Аліна Гросу засвітилася в компанії Романа Полянського.
Також Фокус писав про появу Аліни Гросу в серіалі Netflix.