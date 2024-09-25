Аліна Гросу засвітилася в серіалі Netflix (відео)

Про зйомки в серіалі Гросу говорила ще в червні, але не розкривала подробиць.

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29-річна українська співачка Аліна Гросу знялася в епізодичній ролі в серіалі "Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендес" від Netflix. Її можна побачити серед інших у залі суду на засіданні. П'ятисекундне відео з українкою опублікував телеграм-канал "Що ти знаєш про Бобула?"

Сюжет біографічного кримінального серіалу оповідає про братів Мендес, які в серпні 1989 року вбили своїх батьків у Беверлі-Гіллз. Шоураннерами проєкту стали Раян Мерфі та Ієн Бреннан, а до акторського складу увійшли Ніколас Чавес, Купер Кох, Хав'єр Бардем, Хлоя Севіньї, Натан Лейн, Ері Грейнор, Даллас Робертс, Леслі Гроссман.

Ще в червні Гросу розповідала, що знімається для Netflix у Лос-Анджелесі.

"Знімаюся на Netflix. Я щаслива, тому що мені це вдалося. Це дуже хороший і цікавий проєкт. Це такий крок на сходинку вище, такими моментами я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, тому що, звісно, підписувала контракт. Дуже відомі актори знімаються. Все, що я можу сказати", — розповіла вона в ефірі "1+1".

Тоді ж Аліна, яка на сцені з чотирьох років, похизувалася, що навчається в тій же акторській школі, де свого часу гризли граніт науки легенди Голлівуду Мерилін Монро і Кларк Гейбл. Вона опановує не тільки акторську майстерність, а й режисуру.

Серіал уже очолив топ переглядів Netflix у різних країнах, включно з Україною.

Днями навколо Гросу розгорівся скандал. Приводом послужили слова співачки про те, що вона стала офіційним представником української культури в Нью-Йорку на постійній основі і навіть встигла побувати на званій вечері з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом.

На цю новину, яка набула широкого резонансу в ЗМІ та соцмережах, відреагували в Міністерстві закордонних справ. За словами речника зовнішньополітичного відомства Георгія Тихого, Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій.

Раніше Фокус писав, за кого вийшла заміж Аліна Гросу.