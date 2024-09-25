Алина Гросу засветилась в сериале Netflix (видео)

О съемках в сериале Гросу говорила еще в июне, но не раскрывала подробности.

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29-летняя украинская певица Алина Гросу снялась в эпизодической роли в сериале "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" от Netflix. Ее можно увидеть среди других в зале суда на заседании. Пятисекундное видео с украинкой опубликовал телеграмм-канал "Що ти знаєш про Бобула?"

Сюжет биографического криминального сериала повествует о братьях Мендес, которые в августе 1989 года убили своих родителей в Беверли-Хиллз. Шоураннерами проекта стали Райан Мерфи и Иен Бреннан, а в актерский состав вошли Николас Чавес, Купер Кох, Хавьер Бардем, Хлоя Севиньи, Нэйтан Лейн, Эри Грейнор, Даллас Робертс, Лесли Гроссман.

Еще в июне Гросу рассказывала, что снимается для Netflix в Лос-Анджелесе.

"Снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что мне это удалось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", – рассказала она в эфире "1+1".

Тогда же Алина, которая на сцене с четырех лет, похвасталась, что учится в той же актерской школе, где в свое время грызли гранит науки легенды Голливуда Мэрилин Монро и Кларк Гейбл. Она осваивает не только актерское мастерство, но и режиссуру.

Сериал уже возглавил топ-просмотров Netflix в разных странах, включая Украину.

На днях вокруг Гросу разгорелся скандал. Поводом послужили слова певицы о том, что она стала официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке на постоянной основе и даже успела побывать на званом ужине с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

На эту новость, которая получила широкий резонанс в СМИ и соцсетях, отреагировали в Министерстве иностранных дел. По словам представителя внешнеполитического ведомства Георгия Тихого, Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций.

Ранее Фокус писал, за кого вышла замуж Алина Гросу.