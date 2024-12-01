Аліну Гросу помітили в компанії російського актора Романа Полянського (фото)

На початку 2024 року артистка вийшла заміж, приховавши персону свого обранця. Втім, у мережі впевнені, що це Роман Полянський.

Українську співачку Аліну Гросу помітили в компанії російського актора Романа Полянського. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

Артистка сиділа зі своїм ймовірним обранцем за святковим столом. Вони ставили страви та розмовляли з друзями.

"Ми були з кошенятами праві — чоловік Гросу Роман Полянський. Наші котики, любі зіроньки, бувають і за вашим столом", — написав Беспалов.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: Богдан Беспалов

Ходять чутки, що Гросу та Полянський одружилися. Офіційно пара не підтверджувала домислів. А співачка ретельно приховує від публіки персону свого чоловіка. Втім, нещодавно пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США та назвала Полянського супутником Гросу по життю.

Аліна Гросу та Роман Полянський у США

До повномасштабної війни уродженка Буковини зустрічалася з російським актором, проте вони розійшлися згодом. На початку 2024 року Гросу оголосила про своє весілля, проте обличчя та персону обранця не розкривала. Фанати припускали, що ним міг бути Роман, проте підтверджень цьому не було.

Нагадаємо, у МЗС відреагували на слова Аліни Гросу про дипломатичну посаду в США.

Також Фокус писав про фото з весілля Аліни Гросу.