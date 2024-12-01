Алину Гросу заметили в компании российского актера Романа Полянского (фото)

В начале 2024 года артистка вышла замуж, скрыв персону своего избранника. Впрочем, в сети уверены, что это Роман Полянский.

Украинскую певицу Алину Гросу заметили в компании российского актера Романа Полянского. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

Артистка сидела со своим вероятным избранником за праздничным столом. Они ставили блюда и разговаривали с друзьями.

"Мы были с котятами правы — муж Гросу Роман Полянский. Наши котики, дорогие звездочки, бывают и за вашим столом", — написал Беспалов.

Алина Гросу и Роман Полянский Фото: Богдан Беспалов

Ходят слухи, что Гросу и Полянский поженились. Официально пара не подтверждала домыслов. А певица тщательно скрывает от публики персону своего мужа. Впрочем, недавно госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась кадрами с актером и певицей после встречи в США и назвала Полянского спутником Гросу по жизни.

Алина Гросу и Роман Полянский в США

До полномасштабной войны уроженка Буковины встречалась с российским актером, однако они разошлись впоследствии. В начале 2024 года Гросу объявила о своей свадьбе, однако лицо и персону избранника не раскрывала. Фанаты предполагали, что им мог быть Роман, однако подтверждений этому не было.

Напомним, в МИД отреагировали на слова Алины Гросу о дипломатической должности в США.

Также Фокус писал о фото со свадьбы Алины Гросу.