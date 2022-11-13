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Стиль жизни

Тейлор Лотнер, оборотень из "Сумерек", женился на своей тезке

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Фото: Instagram taylorlautner | Тейлор Лотнер и его избранница Тейлор Доум

Актер взял в жены свою давнюю подругу медсестру Тейлор Доум.

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30-летний Тейлор Лотнер, звезда фильма "Сумерки", женился на своей давней подруге Тейлор Доум, 24-летней медсестре. Примечательно, что когда новобрачная возьмет фамилию мужа, то станет его полной тезкой. Об этом пишет Daily Mail.

Свадьба актера, исполнившего роль оборотня Джейкоба Блэка в культовых "Сумерках", прошла на винодельне Epoch Estate Wines неподалеку от Пако-Роблес в Калифорнии. Пара устроила церемонию ровно через год после помолвки.

На свадьбу были приглашены 100 самых близких друзей обоих Тейлоров.

Свадьба Тейлора Лотнера и Тейлор Доум

Для церемонии Доум выбрала струящееся белое платье с кружевами классического фасона, а жених появился в классическом черном смокинге.

Впервые пара вышла в свет вместе еще в 2018 году. Ранее Тейлор Лотнер, признанный изданиями GQ, Rolling Stone и People одним из самых сексуальных мужчин Голливуда, встречался со своей партнершей по фильму "День святого Валентина" Тейлор Свифт, а также с актрисами Лили Коллинз, Мари Авгеропулос и Билли Лурд. Но отношения начинались во время съемок и заканчивались вскоре после них.

Тейлор Лотнер в фильме "Сумерки"

Так что медсестра Тейлор стала первой его постоянно девушкой, с которой он встречался несколько лет.

Свадьба Тейлора Лотнера и Тейлор Доум

В интервью Келли Кларксон Тейлор Лотнер шутил над тем фактом, что они с Доум будут полными тезками, когда поженятся. Из чего следует, что она все-таки решила взять фамилию мужа.

"Я сказал ей: тебе нравится эта фамилия? Потому что мы уже разделяем одно имя. Так что это будет очень сложно. Мы буквально собираемся быть одним и тем же человеком. Мы делаем это либо очень простым, либо очень сложным", — сказал звезда "Сумерек", отметив, что сейчас многие из его друзей разделяют их, называя "мальчик Тэй" или "девочка Тэй", пытаясь избежать путаницы.

Напомним, также на днях замуж вышла младшая дочь 45-го президента США Дональда Трампа. Свадьбу сыграла Тиффани Трамп. Ее избранником стал нигерийский миллиардер Майкл Булос.