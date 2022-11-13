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Тиффани Трамп, младшая дочь Дональда Трампа, вышла замуж за нигерийского миллиардера

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Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz | Дональд Трамп ведет дочь, Тиффани Трамп, к алтарю

На Тиффани было платье от Elie Saab, а церемония прошла в имении Мар-а-Лаго во Флориде.

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29-летняя Тиффани Трамп младшая дочь Дональда Трампа вышла замуж за 25-летнего Майкла Булоса, миллиардера из Нигерии. Роскошная свадьба дочери 45-го президента США прошла в его флоридском имении Мар-а-Лаго. Об этом пишет Daily Mail.

Сказочное мероприятие на открытом воздухе началось вечером и прошло в саду. Дональд Трамп провел дочь к украшенной рододендронами арке. Интересно, но свадьба могла сорваться из-за урагана "Николь", который как раз приближается к побережью Флориды.

"Мы были полностью уверены, что все будет хорошо. Тиффани и я твердо верим в то, что нужно преодолевать любые бури, с которыми мы сталкиваемся, и находить в них спокойствие, — заявила мать невесты Марла Мейплз.

Тиффани продемонстрировала потрясающее свадебное платье, расшитое блестками и бисером от Elie Saab.

Первый танец Тиффани и Майкл исполнили под кавер Toploader Dancing in the Moonlight. И Тиффани сменила платье на другое, с открытой спиной.

Первый танец Тиффани Трамп и Майкла Булоса

Мелания Трамп тоже присутствовала и даже станцевала с супругом под "Незнакомцев в ночи" Фрэнка Синатры. Гости утверждают, что супруги были очень милы друг с другом, несмотря на слухи о разладе, и даже поцеловались.

танец Дональда Трампа и Мелании Трамп

Напомним, Тиффани Трамп – дочь Дональда Трампа от его второй жены, актрисы, модели и продюсера Марлы Мейплз. Они были женаты с 1993-го по 1999 год.

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Тиффани Трамп с матерью, Марлой Мейплз
Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Марла также была на церемонии. На ней, как и на невесте, были платья от дома моды Elie Saab.

"Я всегда любила Эли Сааба, и это ливанско-американская свадьба, поэтому мы счастливы, что Эли мог создать волшебство", — сообщила Тиффани. Эли Сааб славится своими роскошными свадебными платьями.

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Тиффани Трамп с семьей
Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

На церемонии было все семейство Трампа, включая сыновей Дональда-младшего и дочь Иванку с мужем.

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Иванка Трамп с мужем и детьми на свадбе Тиффани Трамп
Фото: instagram @ivankatrump
иванка трамп, джаред кушнер, иванка трамп муж Fullscreen
Иванка Трамп с мужем и детьми на свадбе Тиффани Трамп
Фото: instagram @ivankatrump

Известно, что свадебными украшениями занимался парижский дизайнер мероприятий Тони Брейсс, а сам Дональд Трамп активно участвовал в организации церемонии.

Со своим супругом Майклом Булосом Тиффани Трамп познакомилась еще в 2018 году в клубе Линдски Лохан на греческом острове Миконос. По слухам, он сделал ей предложение в Белом доме. И первое официальное фото пары было сделано в Красной гостиной президентской резиденции.

Семья Булоса владеет бизнесом в Нигерии. Она основала SCOA Nigeria, а также Boulos Enterprises.

Boulos Enterprises — это "дистрибьюторская и торговая компания для коммерческих мотоциклов, моторных велосипедов, трехколесных велосипедов и подвесных моторов", базирующаяся в Нигерии. Это единственный импортер и дистрибьютор продукции Suzuki в стране.

Его родители Ливанцы, однако он родился и вырос в Лагосе, Нигерия. Забавно, но в бытность президентом, Трамп высмеивал эту страну, называя ее "дерьмовой дырой", хоть сейчас он это отрицает, несмотря на то, что правительство Нигерии высказало свое недовольство по этому поводу.

Тиффани и Майкл живут в Майами, неподалеку от прочих членов семьи Трампа. И свадебной церемонией в Мар-а-Лаго, они, судя по всему не ограничатся. Тиффани всегда говорила, что хочет сыграть свадьбу на Миконосе, где она и встретила своего возлюбленного.

Напомним, в начале октября в Мар-а-Лаго, резиденции Трампа, прошел обыск ФБР. Агенты нашли секретные документы, которые бывший президент не вернул в Белый дом, а Мелания Трамп была так возмущена обыском, что выкинула после все свое нижнее белье.