Мелания Трамп выкинула все нижнее белье, после обыска ФБР

Агенты искали секретные документы даже в ее спальне, так что бывшая первая леди сочла свои вещи "оскверненными"

Мелания Трамп избавилась от всего своего нижнего белья, после того, как агенты ФБР устроили обыск в резиденции Трампов Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Business Insider.

Мелания Трамп, по словам ее друзей, почувствовала себя оскорбленной агентами ФБР, "запачкавшим" ее спальню во время рейда в Мар-а-Лаго.

Агенты ФБР явились в Мар-а-Лаго в поисках неких секретных документов, которые, как посчитали в Бюро, 45-й президент не вернул, когда его срок закончился.

Они были очень дотошны и обыскали все огромное имение, в том числе и спальню Мелании, где перетрясли все ее шкафы.

Бывшая первая леди Мелания Трамп почувствовала себя оскорбленной после обыска, как и ее муж. Дональд Трамп, как сообщается, был в ярости из-за этого, позже написав в своей социальной сети Truth Social, что после рейда в комнатах в Мар-а-Лаго остался "беспорядок".

"Мелании не понравилось, что незнакомцы рылись в ее вещах. Кто знает, кто прикасался к ее нижнему белью во время рейда?", — отметил инсайдер.

Другой источник отметил, что бывшая первая леди является большим гермофобом, чем ее муж, поэтому обыск стал для нее неприятным опытом.

"Она ненавидит, когда к ней прикасаются, и, конечно же, не хочет надевать нижнее белье, в которое агенты ФБР запустили свои руки", — сообщил источник и уточнил, что в ее спальню никто не смеет заходить, даже ее собственный муж. И даже тот факт, что агенты были в перчатках не делают произошедшее более приемлемым.

"Она уже купила новое белье и выбросила все "запачканное" агентами", — заявил инсайдер.

Бывшая первая леди пока не делала публичных заявлений по поводу рейда в Мар-а-Лаго. Но известно, что Мелания Трамп довольно скрытна и тщательно скрывает все, что касается ее дома, и ее сына.

Нашли ли секретные документы во время обыска в Мар-а-Лаго, неизвестно. Но в подвале были якобы найдены некоторые документы, касающиеся личной жизни президента Франции Эмманюэля Макрона. Трамп неоднократно намекал на то, что у него есть эти данные.