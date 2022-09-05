Меланія Трамп викинула всю нижню білизну після обшуку ФБР

Меланія Трамп викинула всю спідню білизну після обшуку ФБР.

Агенти шукали секретні документи навіть у її спальні, тож колишня перша леді визнала свої речі "споганеними".

Меланія Трамп позбавилася всієї своєї нижньої білизни після того, як агенти ФБР влаштували обшук у резиденції Трампів Мар-а-Лаго у Флориді. Про це пише Business Insider.

Меланія Трамп, за словами її друзів, почувається ображеною агентами ФБР, які "забруднили" її спальню під час рейду в Мар-а-Лаго.

Агенти ФБР з'явилися в Мар-а-Лаго в пошуках якихось секретних документів, які, як вирішили в Бюро, 45-ий президент не повернув, коли його термін закінчився.

Вони були дуже прискіпливі й обшукали весь величезний маєток, у тому числі й спальню Меланії, де перетрусили всі її шафи.

Колишня перша леді Меланія Трамп почувається ображеною після обшуку, як і її чоловік. Дональд Трамп, як повідомляється, розлютився через це, пізніше написавши у своїй соціальній мережі Truth Social, що після рейду в кімнатах у Мар-а-Лаго залишився "безлад".

"Меланії не сподобалося, що незнайомці порпалися в її речах. Хто знає, хто торкався її нижньої білизни під час рейду?" — зазначив інсайдер.

Інше джерело відзначило, що колишня перша леді є більшим гермофобом, ніж її чоловік, тому обшук став для неї неприємним досвідом.

"Вона ненавидить, коли до неї торкаються, і, звичайно ж, не хоче одягати нижню білизну, в яку агенти ФБР запустили свої руки", — повідомило джерело й уточнило, що в її спальню ніхто не сміє заходити, навіть її власний чоловік. І навіть той факт, що агенти були в рукавичках, не роблять подію прийнятнішою.

"Вона вже купила нову білизну та викинула все "забруднене" агентами", — заявив інсайдер.

Колишня перша леді поки не робила публічних заяв із приводу рейду в Мар-а-Лаго. Але відомо, що Меланія Трамп досить потайлива та ретельно приховує все, що стосується її дому та її сина.

Чи знайшли секретні документи під час обшуку в Мар-а-Лаго, невідомо. Але в підвалі нібито знайшли деякі документи щодо особистого життя президента Франції Емманюеля Макрона. Трамп неодноразово натякав на те, що має ці дані.