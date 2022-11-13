Тіффані Трамп, молодша дочка Дональда Трампа, вийшла заміж за нігерійського мільярдера

На Тіффані була сукня від Elie Saab, а церемонія відбулася у маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

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29-річна Тіффані Трамп молодша дочка Дональда Трампа вийшла заміж за 25-річного Майкла Булоса, мільярдера з Нігерії. Розкішне весілля дочки 45-го президента США відбулося у його флоридському маєтку Мар-а-Лаго. Про це пише Daily Mail.

Казковий захід на відкритому повітрі розпочався ввечері та пройшов у саду. Дональд Трамп провів дочку до прикрашеної рододендронами арки. Цікаво, але весілля могло зірватися через ураган "Ніколь", який якраз наближається до узбережжя Флориди.

"Ми були повністю впевнені, що все буде добре. Тіффані і я твердо віримо в те, що потрібно долати будь-які бурі, з якими ми стикаємося, і знаходити в них спокій", — заявила мати нареченої Марла Мейплз.

Тіффані продемонструвала приголомшливу весільну сукню, розшиту блискітками та бісером від Elie Saab.

Перший танець Тіффані та Майкл виконали під кавер Toploader Dancing in the Moonlight. І Тіффані змінила сукню на іншу, з відкритою спиною.

[ + – ] Перший танець Тіффані Трамп та Майкла Булоса

Меланія Трамп теж була присутня і навіть станцювала з чоловіком під "Незнайомців у ночі" Френка Сінатри. Гості стверджують, що подружжя було дуже милим одне з одним, незважаючи на чутки про розлад, і навіть поцілувалися.

[ + – ] Танець Дональда Трампа і Меланії Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп — дочка Дональда Трампа від його другої дружини, актриси, моделі та продюсера Марли Мейплз. Вони були одружені з 1993 по 1999 рік.

[ + – ] Тіффані Трамп з матір'ю, Марлой Мейплз Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Марла також була на церемонії. На ній, як і нареченій, були сукні від будинку моди Elie Saab.

"Я завжди любила Елі Сааба, і це лівансько-американське весілля, тому ми щасливі, що Елі міг створити магію", — повідомила Тіффані. Елі Сааб славиться своїми розкішними весільними сукнями.

[ + – ] Тіффані Трамп із сім'єю Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

На церемонії було все сімейство Трампа, включаючи синів Дональда-молодшого та доньку Іванку з чоловіком.

[ + – ] Іванка Трамп із чоловіком та дітьми на весіллі Тіффані Трамп Фото: instagram @ivankatrump [ + – ] Іванка Трамп із чоловіком та дітьми на весіллі Тіффані Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Відомо, що весільними прикрасами займався паризький дизайнер заходів Тоні Брейсс, а сам Дональд Трамп брав активну участь в організації церемонії.

Зі своїм чоловіком Майклом Булосом Тіффані Трамп познайомилася ще у 2018 році в клубі Лінсі Лохан на грецькому острові Міконос. За чутками, він зробив їй пропозицію у Білому домі. І перше офіційне фото пари було зроблено у Червоній вітальні президентської резиденції.

Сім'я Булоса володіє бізнесом у Нігерії. Вона заснувала SCOA Nigeria та Boulos Enterprises.

Boulos Enterprises — це "дистриб'юторська та торгова компанія для комерційних мотоциклів, моторних велосипедів, триколісних велосипедів та підвісних моторів", що базується в Нігерії. Це єдиний імпортер та дистриб'ютор продукції Suzuki у країні.

Його батьки Ліванці, однак він народився і виріс у Лагосі, Нігерія. Кумедно, але під час перебування президентом Трамп висміював цю країну, називаючи її "лайновою діркою", хоч зараз він це заперечує, незважаючи на те, що уряд Нігерії висловив своє невдоволення з цього приводу.

Тіффані та Майкл живуть у Маямі, неподалік інших членів родини Трампа. І весільною церемонією в Мар-а-Лаго, вони, судячи з усього, не обмежаться. Тіффані завжди казала, що хоче зіграти весілля на Міконосі, де вона й зустріла свого коханого.

Нагадаємо, на початку жовтня у Мар-а-Лаго, резиденції Трампа, пройшов обшук ФБР. Агенти знайшли секретні документи, які колишній президент не повернув до Білого дому, а Меланія Трамп була така обурена обшуком, що викинула після всю свою нижню білизну.