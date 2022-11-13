Тейлор Лотнер, перевертень із "Сутінок", одружився зі своєю тезкою

Актор узяв за дружину свою давню подругу медсестру Тейлор Доум.

Related video

30-річний Тейлор Лотнер, зірка фільму "Сутінки", одружився зі своєю давньою подругою Тейлор Доум, 24-річною медсестрою. Примітно, що коли наречена візьме прізвище чоловіка, то стане його повною тезкою. Про це пише Daily Mail.

Весілля актора, який виконав роль перевертня Джейкоба Блека в культових "Сутінках", пройшло на виноробні Epoch Estate Wines неподалік Пако-Роблес у Каліфорнії. Пара влаштувала церемонію рівно через рік після заручин.

На весілля було запрошено 100 найближчих друзів обох Тейлорів.

[ + – ] Весілля Тейлора Лотнера та Тейлор Доум

Для церемонії Доум обрала білу сукню з мереживами класичного фасону, а наречений з'явився в класичному чорному смокінгу.

Вперше пара вийшла у світ разом ще у 2018 році. Раніше Тейлор Лотнер, визнаний виданнями GQ, Rolling Stone та People одним із найсексуальніших чоловіків Голлівуду, зустрічався зі своєю партнеркою по фільму "День святого Валентина" Тейлор Свіфт, а також з акторками Лілі Коллінз, Марі Авгеропулос та Біллі Лурд. Але стосунки починалися під час зйомок і закінчувалися невдовзі після них.

[ + – ] Тейлор Лотнер у фільмі "Сутінки"

Тож медсестра Тейлор стала першою його постійно дівчиною, з якою він зустрічався кілька років.

[ + – ] Весілля Тейлора Лотнера та Тейлор Доум

В інтерв'ю Келлі Кларксон Тейлор Лотнер жартував з того факту, що вони з Доум будуть повними тезками, коли одружаться. З чого випливає, що вона таки вирішила взяти прізвище чоловіка.

"Я сказав їй: тобі подобається це прізвище? Тому що ми вже поділяємо одне ім'я. Тож це буде дуже складно. Ми буквально збираємося бути однією і тією ж людиною. Ми робимо це або дуже простою, або дуже складною", — сказав зірка "Сутінок", зазначивши, що зараз багато хто з його друзів поділяють їх, називаючи "хлопчик Тей" або "дівчинка Тей", намагаючись уникнути плутанини.

Нагадаємо, також днями одружилася молодша дочка 45-го президента США Дональда Трампа. Весілля зіграла Тіффані Трамп. Її обранцем став нігерійський мільярдер Майкл Булос.