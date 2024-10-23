Селена Гомес с бойфрендом появилась на публике (фото)
Бенни Бланко и артистка встречаются с лета 2023 года. Накануне продюсер поддержал возлюбленную на премьере ее нового фильма.
32-летняя американская певица Селена Гомес вышла в свет со своим бойфрендом, 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об этом пишет Daily Mail.
Бенни держал руку возлюбленной на вечеринке после премьеры фильма "Эмилия Перес" в Лос-Анджелесе. Для выхода Селена выбрала черное роскошное вечернее платье с обнаженными плечами. Она собрала волосы в аккуратный пучок и добавила к образу несколько лаконичных украшений. Тем временем Бланко также был в черном наряде, дополняя свою избранницу.
Пара провела время в голливудском клубе Mother Wolf.
Также с влюбленными был коллега певицы Эдгар Рамирес, которого она назвала своим "лучшим другом" после того, как фанаты обвинили их в тайном романе.
Селена и Бенни впервые обнародовали свои отношения в декабре 2023 года. А встречаться они начали летом того же года, после дня рождения Гомес.
Артистка сказала Vanity Fair: "Меня никогда так не любили. Он просто был светом. Полный свет в моей жизни. Он мой лучший друг. Я люблю рассказывать ему все".
Отметим, что "Эмилия Перес" появится в украинских кинотеатрах 7 ноября и выйдет на Netflix 13 ноября.
Напомним, Селена Гомес спровоцировала слухи о женитьбе.
Также Фокус писал о мыслях Селены Гомес относительно усыновления ребенка.