Селена Гомес з бойфрендом зʼявилася на публіці (фото)

Бенні Бланко та артистка зустрічаються з літа 2023 року. Напередодні продюсер підтримав кохану на премʼєрі її нового фільму.

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32-річна американська співачка Селена Гомес вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 36-річним музичним продюсером Бенні Бланко. Про це пише Daily Mail.

Бенні тримав руку коханої на вечірці після прем’єри фільму "Емілія Перес" у Лос-Анджелесі. Для виходу Селена обрала чорну розкішну вечірню сукню з оголеними плечима. Вона зібрала волосся в охайний пучок та додала до образу кілька лаконічних прикрас. Тим часом Бланко також був у чорному вбранні, доповнюючи свою обраницю.

Пара провела час у голлівудському клубі Mother Wolf.

Бенні Бланко та Селена Гомес Фото: Getty Images

Також із закоханими був колега співачки Едгар Рамірес, якого вона назвала своїм "найкращим другом" після того, як фанати звинуватили їх у таємному романі.

Селена та Бенні вперше оприлюднили свої стосунки в грудні 2023 року. А зустрічатися вони почали влітку того ж року, після дня народження Гомес.

Артистка сказала Vanity Fair: "Мене ніколи так не любили. Він просто був світлом. Повне світло в моєму житті. Він мій найкращий друг. Я люблю розповідати йому все".

Зазначимо, що "Емілія Перес" зʼявиться в українських кінотеатрах 7 листопада та вийде на Netflix 13 листопада.

Бенні Бланко та Селена Гомес

Нагадаємо, Селена Гомес спровокувала чутки про одруження.

Також Фокус писав про думки Селени Гомес щодо всиновлення дитини.