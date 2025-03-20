"Пора": Стерненко вперше прокоментував свої заручини (відео)
30 листопада 2024 Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою Наталією Усатенко. Вони знайомі з 2016 року.
Український волонтер та активіст Сергій Стерненко вперше прокоментував заручини зі своєю нареченою Наталією Усатенко. Про це блогер розповів у шоу Жені Яновича "20:23".
Ведучий проєкту запитав гостя, яка подія стала найвизначнішою для нього у 2024 році. Волонтер одразу почав думати за події на фронті та дрони, проте після підказки Яновича зрозумів, чому той поставив саме таке запитання.
"Ми заручилися з Наталею", — відповів Стерненко.
Після цього Женя Янович запитав, чому активіст наважився на новий етап у стосунках, адже раніше говорив, що це "не на часі".
"Пора", — лаконічно відповів Сергій, якому в день випуску шоу, 20 березня, виповнилося 30 років.
Сергій Стерненко заручився
30 листопада Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою Наталією Усатенко. Тоді волонтер опублікував фото, зроблене біля Софійського собору в Києві, подякувавши обраниці та зізнавшись у коханні.
"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів і падінь. Кохаю", — написав Стерненко.
З нареченою Сергій знайомий з 2016 року. Вони познайомилися під час суду по росіянах та колаборантах, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі, розповідав він.
Нагадаємо, Леся Нікітюк виходить заміж за коханого-військового.
Раніше Фокус писав про зірок, які заручилися у 2024 році.