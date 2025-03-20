"Пора": Стерненко вперше прокоментував свої заручини (відео)

30 листопада 2024 Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою Наталією Усатенко. Вони знайомі з 2016 року.

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Український волонтер та активіст Сергій Стерненко вперше прокоментував заручини зі своєю нареченою Наталією Усатенко. Про це блогер розповів у шоу Жені Яновича "20:23".

Сергій Стерненко розповів про рішення заручитися

Ведучий проєкту запитав гостя, яка подія стала найвизначнішою для нього у 2024 році. Волонтер одразу почав думати за події на фронті та дрони, проте після підказки Яновича зрозумів, чому той поставив саме таке запитання.

"Ми заручилися з Наталею", — відповів Стерненко.

Після цього Женя Янович запитав, чому активіст наважився на новий етап у стосунках, адже раніше говорив, що це "не на часі".

"Пора", — лаконічно відповів Сергій, якому в день випуску шоу, 20 березня, виповнилося 30 років.

Сергій Стерненко заручився

30 листопада Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою Наталією Усатенко. Тоді волонтер опублікував фото, зроблене біля Софійського собору в Києві, подякувавши обраниці та зізнавшись у коханні.

"Заручилися. Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів і падінь. Кохаю", — написав Стерненко.

Сергій Стерненко та Наталія Усатенко

З нареченою Сергій знайомий з 2016 року. Вони познайомилися під час суду по росіянах та колаборантах, які брали участь у заколоті 2 травня в Одесі, розповідав він.

Нагадаємо, Леся Нікітюк виходить заміж за коханого-військового.

Раніше Фокус писав про зірок, які заручилися у 2024 році.