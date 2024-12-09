Мріє дожити до 150 років: жінка запевняє, що скоротила свій вік (фото)

Кайла Барнс-Ленц розповідає, що її прагнення до довголіття спочатку викликало сумніви у друзів і сім'ї. Однак з часом її спосіб життя став зрозумілий оточуючим, і багато хто навіть почав переймати її звички.

Дожити до 150 років здається недосяжною мрією, але 34-річна Кайла Барнс-Ленц із Лос-Анджелеса (США) впевнена, що це можливо. Жінка стверджує, що їй уже вдалося скоротити свій біологічний вік на 10 років завдяки суворій дисципліні, інноваційним методам і персоналізованому підходу до продовження життя. Про це пише The Mirror.

Жінка почала свій шлях до омолодження з ретельної діагностики та регулярного моніторингу здоров'я. Щокварталу вона перевіряє сотні біомаркерів, включно зі станом органів, рівнем поживних речовин і впливом токсинів. В її будинку обладнана персональна медична клініка, що включає гіпербаричну кисневу камеру та інші інноваційні пристрої.

Щоденний режим американки включає пробудження о 05:30 ранку, медичні обстеження, тренування, холодні душі та дієту, засновану на середземноморських принципах. Вона уникає алкоголю і суворо дотримується свого графіка харчування, завершуючи прийом їжі до заходу сонця. Сон Кайли відстежується за допомогою спеціальних гаджетів, таких як кільце Oura.

Жінка почала свій шлях до омолодження з ретельної діагностики та регулярного моніторингу здоров'я Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Барнс-Ленц стверджує, що правильне харчування і фізична активність — основа довголіття. Вона приділяє 250 хвилин на тиждень помірному кардіо і 80 хвилин інтенсивним тренуванням. Її раціон складається з органічних продуктів, рослинних інгредієнтів і "високоякісного" білка.

Кайла зізнається, що її шлях до довголіття викликав скептицизм у друзів і близьких. Однак з часом оточуючі прийняли її спосіб життя, а багато хто навіть перейняв деякі звички.

Її амбіції не обмежуються власним здоров'ям. Кайла заснувала клініку LYV Health Optimization Clinic, що пропонує індивідуальні програми оздоровлення на основі генетичних даних і біомаркерів. Там же вона зустріла свого майбутнього чоловіка, який поділяє її прагнення жити до 150 років.

"Ми разом займаємося здоров'ям і підтримуємо одне одного. Я хочу, щоб наш шлюб тривав якомога довше, а значить, ми повинні залишатися здоровими", — ділиться Кайла.

Чоловік поділяє прагнення дружини жити до 150 років Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Барнс-Ленц сподівається, що її суворий підхід до здоров'я в поєднанні з вдалими генами дасть їй змогу досягти своєї мети й надихнути інших на усвідомлене ставлення до свого тіла і життя.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски і схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також стало відомо, що лікар без ліцензії виконував складні операції протягом 20 років. Кіттікорн Сонгсрі навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком і відтоді оперував без медичної освіти чи ліцензії. Чоловіка заарештували після скарги незадоволеної клієнтки.

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