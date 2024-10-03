Подружжя-біохакерів сподівається дожити до 150 років: у чому їхній секрет (фото)

Кайла Барнс-Ленц та її чоловік Воррен хочуть прожити найдовше. Для досягнення своєї мети подружжя встановило жорсткий розпорядок дня і використовує терапію з імпульсним електромагнітним полем.

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33-річна Кайла Барнс-Ленц із 36-річним чоловіком Ворреном із Клівленда (США) мріють дожити до 150 років. За їхніми словами, це стане можливим завдяки поєднанню дорогих засобів і повсякденних занять спортом. Про це пише The Independent.

Кайла, співвласниця "клініки довголіття" LYV the Wellness Space, вийшла заміж за свого чоловіка з маркетингового агентства Воррена Ленца після дев'яти місяців знайомства. За її словами, це були не звичайні стосунки, а "кохання на ретельному медичному обстеженні", оскільки Кайла змусила Воррена пройти безліч фізичних тестів, перш ніж вийти за нього заміж.

Жінка є експерткою з біохакінгу і стежить за тим, щоб її чоловік суворо дотримувався розпорядку дня в надії, що вони обоє доживуть здоровими до 150 років, що майже вдвічі більше, ніж у середньостатистичного американця, який живе приблизно до 76 років.

Кайла Барнс-Ленц поділилися "секретами довголіття" Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Для початку подружжя любить задавати тон своєму дню, оптимізуючи роботу розуму і тіла відразу після пробудження. Для цього вони використовують терапію з імпульсним електромагнітним полем за допомогою приладу клінічного класу, який зберігається в них удома. Потім пара вирушає на тренування і прогулянку на сонці, щойно воно встає, а потім сідає за органічний домашній сніданок.

Після обіду вони намагаються побільше засмагати, а потім занурюються в холодну воду і проходять процедуру в гіпербаричній кисневій камері, яка нібито відновлює пошкоджені клітини. Вечері подаються о 17:30 і зазвичай складаються з органічних інгредієнтів. Далі йде прогулянка на свіжому повітрі. Після цього подружжя паряться в сауні, а потім лягають спати о 9 вечора.

Жінка вірить, що спеціальний розпорядок дня допоможе досягти мети Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Кайла каже, що вже багато років оптимізує своє тіло в рамках підготовки до материнства і має чітке уявлення про те, як виховуватиме дітей, коли вони з'являться на світ.

"Ми постараємося спростити їхнє життя і зосередимося на тому, щоб не використовувати телефони та комп'ютери, грати на свіжому повітрі, бруднитися, бути на природі та на сонці. Мені не терпиться навчити їх силі добре вирощеної їжі й тому, як вона може змусити їх почуватися приголомшливо. Ми хочемо дати їм можливість зробити правильний вибір і показати приклад", — сказала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також стало відомо, що лікар без ліцензії виконував складні операції протягом 20 років. Кіттікорн Сонгсрі навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком і відтоді оперував без медичної освіти чи ліцензії. Чоловіка заарештували після скарги незадоволеної клієнтки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.