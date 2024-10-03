Супруги-биохакеры надеются дожить до 150 лет: в чем их секрет (фото)

Кайла Барнс-Ленц и ее муж Уоррен хотят прожить дольше всех. Для достижения своей цели супруги установили жесткий распорядок дня и используют терапию с импульсным электромагнитным полем.

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33-летняя Кайла Барнс-Ленц с 36-летним мужем Уорреном из Кливленда (США) мечтают дожить до 150 лет. По их словам, это станет возможным благодаря сочетанию дорогостоящих средств и повседневных занятий спортом. Об этом пишет The Independent.

Кайла, совладелица "клиники долголетия" LYV the Wellness Space, вышла замуж за своего мужа из маркетингового агентства Уоррена Ленца после девяти месяцев знакомства. По ее словам, это были не обычные отношения, а "любовь на тщательном медицинском обследовании", поскольку Кайла заставила Уоррена пройти множество физических тестов, прежде чем выйти за него замуж.

Женщина является экспертом по биохакингу и следит за тем, чтобы ее муж строго придерживался распорядка дня в надежде, что они оба доживут здоровыми до 150 лет, что почти вдвое больше, чем у среднестатистического американца, который живет примерно до 76 лет.

Кайла Барнс-Ленц поделались "секретами долголетия" Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Для начала супруги любят задавать тон своему дню, оптимизируя работу ума и тела сразу после пробуждения. Для этого они используют терапию с импульсным электромагнитным полем с помощью прибора клинического класса, который хранится у них дома. Затем пара отправляется на тренировку и прогулку на солнце, как только оно встает, а затем садится за органический домашний завтрак.

После обеда они стараются побольше загорать, а затем окунаются в холодную воду и проходят процедуру в гипербарической кислородной камере, которая якобы восстанавливает поврежденные клетки. Ужины подаются в 17:30 и обычно состоят из органических ингредиентов. Далее следует прогулка на свежем воздухе. После этого супруги парятся в сауне, а затем ложатся спать в 9 вечера.

Женщина верит, что сцпециальный распорядок дня поможет достигнуть цели Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Кайла говорит, что уже много лет оптимизирует свое тело в рамках подготовки к материнству и имеет четкое представление о том, как будет воспитывать детей, когда они появятся на свет.

"Мы постараемся упростить их жизнь и сосредоточимся на том, чтобы не использовать телефоны и компьютеры, играть на свежем воздухе, пачкаться, быть на природе и на солнце. Мне не терпится научить их силе хорошо выращенной пищи и тому, как она может заставить их чувствовать себя потрясающе. Мы хотим дать им возможность сделать правильный выбор и показать пример", — сказала американка.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

Также стало известно, что врач без лицензии выполнял сложные операции в течение 20 лет. Киттикорн Сонгсри научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком и с тех пор оперировал без медицинского образования или лицензии. Мужчину арестовали после жалобы недовольной клиентки.

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