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МирФан

Мечтает дожить до 150 лет: женщина уверяет, что сократила свой возраст (фото)

Супруги хотят дожить до 150 лет, омоложение, женщина сократила возраст, женщина хочет дожить до 150 лет, своя клиника, биомаркеры, здоровый образ жизни
Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube | Женщина утверждает, что ей уже удалось сократить свой биологический возраст на 10 лет

Кайла Барнс-Ленц рассказывает, что ее стремление к долголетию изначально вызывало сомнения у друзей и семьи. Однако со временем ее образ жизни стал понятен окружающим, и многие даже начали перенимать ее привычки.

Дожить до 150 лет кажется недостижимой мечтой, но 34-летняя Кайла Барнс-Ленц из Лос-Анджелеса (США) уверена, что это возможно. Женщина утверждает, что ей уже удалось сократить свой биологический возраст на 10 лет благодаря строгой дисциплине, инновационным методам и персонализированному подходу к продлению жизни. Об этом пишет The Mirror.

Женщина начала свой путь к омоложению с тщательной диагностики и регулярного мониторинга здоровья. Ежеквартально она проверяет сотни биомаркеров, включая состояние органов, уровень питательных веществ и воздействие токсинов. В ее доме оборудована персональная медицинская клиника, включающая гипербарическую кислородную камеру и другие инновационные устройства.

Ежедневный режим американки включает пробуждение в 05:30 утра, медицинские обследования, тренировки, холодные души и диету, основанную на средиземноморских принципах. Она избегает алкоголя и строго следует своему графику питания, завершая прием пищи до захода солнца. Сон Кайлы отслеживается с помощью специальных гаджетов, таких как кольцо Oura.

Супруги хотят дожить до 150 лет, омоложение, женщина сократила возраст, женщина хочет дожить до 150 лет, своя клиника, биомаркеры, здоровый образ жизни Fullscreen
Женщина начала свой путь к омоложению с тщательной диагностики и регулярного мониторинга здоровья
Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Барнс-Ленц утверждает, что правильное питание и физическая активность — основа долголетия. Она уделяет 250 минут в неделю умеренному кардио и 80 минут интенсивным тренировкам. Ее рацион состоит из органических продуктов, растительных ингредиентов и "высококачественного" белка.

Кайла признается, что ее путь к долголетию вызвал скептицизм у друзей и близких. Однако со временем окружающие приняли ее образ жизни, а многие даже переняли некоторые привычки.

Ее амбиции не ограничиваются собственным здоровьем. Кайла основала клинику LYV Health Optimization Clinic, предлагающую индивидуальные программы оздоровления на основе генетических данных и биомаркеров. Там же она встретила своего будущего мужа, который разделяет ее стремление жить до 150 лет.

"Мы вместе занимаемся здоровьем и поддерживаем друг друга. Я хочу, чтобы наш брак длился как можно дольше, а значит, мы должны оставаться здоровыми", — делится Кайла.

Супруги хотят дожить до 150 лет, омоложение, женщина сократила возраст, женщина хочет дожить до 150 лет, своя клиника, биомаркеры, здоровый образ жизни Fullscreen
Муж разделяет стремление жены жить до 150 лет
Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Барнс-Ленц надеется, что ее строгий подход к здоровью в сочетании с удачными генами позволит ей достичь своей цели и вдохновить других на осознанное отношение к своему телу и жизни.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.