Мечтает дожить до 150 лет: женщина уверяет, что сократила свой возраст (фото)

Кайла Барнс-Ленц рассказывает, что ее стремление к долголетию изначально вызывало сомнения у друзей и семьи. Однако со временем ее образ жизни стал понятен окружающим, и многие даже начали перенимать ее привычки.

Дожить до 150 лет кажется недостижимой мечтой, но 34-летняя Кайла Барнс-Ленц из Лос-Анджелеса (США) уверена, что это возможно. Женщина утверждает, что ей уже удалось сократить свой биологический возраст на 10 лет благодаря строгой дисциплине, инновационным методам и персонализированному подходу к продлению жизни. Об этом пишет The Mirror.

Женщина начала свой путь к омоложению с тщательной диагностики и регулярного мониторинга здоровья. Ежеквартально она проверяет сотни биомаркеров, включая состояние органов, уровень питательных веществ и воздействие токсинов. В ее доме оборудована персональная медицинская клиника, включающая гипербарическую кислородную камеру и другие инновационные устройства.

Ежедневный режим американки включает пробуждение в 05:30 утра, медицинские обследования, тренировки, холодные души и диету, основанную на средиземноморских принципах. Она избегает алкоголя и строго следует своему графику питания, завершая прием пищи до захода солнца. Сон Кайлы отслеживается с помощью специальных гаджетов, таких как кольцо Oura.

Женщина начала свой путь к омоложению с тщательной диагностики и регулярного мониторинга здоровья Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Барнс-Ленц утверждает, что правильное питание и физическая активность — основа долголетия. Она уделяет 250 минут в неделю умеренному кардио и 80 минут интенсивным тренировкам. Ее рацион состоит из органических продуктов, растительных ингредиентов и "высококачественного" белка.

Кайла признается, что ее путь к долголетию вызвал скептицизм у друзей и близких. Однако со временем окружающие приняли ее образ жизни, а многие даже переняли некоторые привычки.

Ее амбиции не ограничиваются собственным здоровьем. Кайла основала клинику LYV Health Optimization Clinic, предлагающую индивидуальные программы оздоровления на основе генетических данных и биомаркеров. Там же она встретила своего будущего мужа, который разделяет ее стремление жить до 150 лет.

"Мы вместе занимаемся здоровьем и поддерживаем друг друга. Я хочу, чтобы наш брак длился как можно дольше, а значит, мы должны оставаться здоровыми", — делится Кайла.

Муж разделяет стремление жены жить до 150 лет Фото: Kayla Barnes-Lentz /Youtube

Барнс-Ленц надеется, что ее строгий подход к здоровью в сочетании с удачными генами позволит ей достичь своей цели и вдохновить других на осознанное отношение к своему телу и жизни.

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