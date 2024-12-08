Сталося диво: зниклий на 10 років кіт несподівано возз'єднався з господарем (фото)

Сем Хоуп уже майже змирився з втратою Смокі і почав замислюватися про нового улюбленця, але сталося неймовірне. Незнайома жінка підібрала на вулиці безпритульного кота і доставила його до ветеринарної клініки.

Житель Великої Британії Сем Хоуп пережив неймовірну подію. Через десять років після зникнення його улюблений кіт на прізвисько Смокі повернувся додому. Про це пише What's the Jam.

Чоловік прихистив Смокі, коли тому був лише рік, і вважав його частиною своєї родини. Однак у 2014 році вихованець безслідно зник. Попри всі зусилля знайти кота, пошуки виявилися безуспішними.

"Мені було так сумно, коли я втратив його", — зізнається Гоуп.

Коли надія повернути Смокі згасла, і Сем уже подумував завести нового вихованця, сталося диво. Незнайома жінка знайшла здичавілого кота на вулиці і віднесла його до ветеринарної клініки. Там виявили мікрочип, завдяки якому вдалося зв'язатися з колишнім господарем.

"Коли мені сказали, що Смокі живий і здоровий, я був у нестямі від радості", — розповідає Сем.

У 2014 році вихованець безслідно зник Фото: Jam Press Смокі тепер знову вдома, але адаптація проходить поступово Фото: Jam Press

Видання зазначає, що Смокі тепер знову вдома, але адаптація проходить поступово. За словами Сема, кіт усе ще поводиться насторожено і багато спить, відновлюючись після довгих років поневірянь.

"Він заслуговує на те, щоб почуватися в безпеці та бути коханим", — упевнений Гоуп.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка здивована поверненням зниклого кота через 5 років. Джанін Яррелл вважала, що втратила свого вихованця на прізвисько Бубба назавжди. Однак соцмережі допомогли жінці відшукати улюбленого кота, який, як вона припускає, всі ці роки жив на вулиці.

Також стало відомо, що чоловік, який подорожує світом у пошуках рідкісних риб, показав "річкових монстрів". Девід Вотмоу розповів, що його захоплення риболовлею почалося з юних років і згодом переросло у справжню пристрасть до пошуку найнезвичайніших річкових істот. Одного разу чоловік виловив "монстра" вагою в 100 кг.