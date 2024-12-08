5 незвичайних традицій знаменитостей на свята (фото)

На Різдво і Новий рік люди намагаються порадувати своїх близьких і друзів цікавими подарунками. У багатьох сім'ях, зокрема й зіркових, існують свої традиції проведення свят.

Святкові традиції зірок безумовно можуть бути надмірними — від бурхливих різдвяних вечірок до екстравагантних відпусток і щедрих подарунків. Але не всі зірки відчувають у цьому необхідність. Деякі знаменитості вважають за краще залишатися стриманими і дотримуватися сімейних традицій навіть, якщо вони можуть бути трохи незвичайними, пише Toofab.

Різ Візерспун

Актриса Різ Візерспун Фото: Getty Images

Коли діти Різ Візерспун були ще маленькими, вони, за її словами, вигадали на Різдво щорічну традицію наряджати її статую Оскара у святкове вбрання. Вона пояснила, що щороку вони одягали на нього шапку і шарф, щоб він не замерз взимку, і тримали його на полиці.

"На Різдво йому надягають маленьку шапочку і маленький шарф, щоб він не замерз", — поділилася актриса.

Кріссі Тейген

Кріссі Тейген і Джон Ледженд Фото: Getty Images

Різдво для Кріссі Тейген і Джона Ледженда минає досить скромно — вони фактично зробили традицією їсти фастфуд у свято. Джон пояснив, що вже кілька років сім'я замовляє McDonald's напередодні Різдва як пізній нічний перекус.

"Це, звичайно, традиція Кріссі, але ніхто не заперечує", — сказав Джон, а потім жартома додав: "Ми вирішили, що відтепер яловичина Веллінгтон стане нашою головною різдвяною стравою".

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Усі різдвяні традиції сім'ї Кейт Гадсон обертаються навколо Санта-Клауса. Вона каже, що щороку вони готують щось нове для Санти, і іноді це стає трохи непристойним.

"В один рік Санта хотів ром, кореневе пиво і лакрицю. Іншого року він хотів безглютенове печиво і мигдальне молоко. Іншого року він хотів каберне і трохи шоколаду. Так що Санта любить трохи змінюватися! Наші традиції багато в чому засновані на Санті, тому ми читаємо "Ніч перед Різдвом". Ми стежимо за Сантою, а потім діти розбігаються і лягають спати, поки дорослі ще трохи святкують", — поділилася Кейт.

Мерайя Кері

Мерайя Кері Фото: Getty Images

Мерайя Кері завжди щось готує. Напередодні свят Королева Різдва ділиться улюбленою святковою традицією: "Мені подобається готувати під час свят. Я готую лінгвіні з соусом із білих молюсків — улюблений рецепт мого батька. Я готую його щороку, і іноді мені допомагає готувати моя донька Монро", — розповіла 55 зірка.

Мішель Обама

Мішель Обама Фото: Getty Images

Мішель Обама у своїй сім'ї продовжила традицію, яка почалася, коли вона була ще маленькою дівчинкою. За словами колишньої першої леді США, її сім'я була такою великою, що дорослі не могли дозволити собі купити подарунки для всіх, а дітям, щоб отримати хоча б маленький презент, потрібно було влаштувати виставу.

"Наша велика родина була такою великою, що люди не могли дозволити собі купити подарунки для всіх. Тому кілька моїх тітоньок виходили і купували невеликі подарунки. Вони складали їх у кошик, і щоб отримати подарунок, потрібно було щось зробити. Можна було розповісти анекдот, прочитати вірш, зробити сальто назад — усе рахувалося. Це традиція, яку ми продовжуємо і сьогодні", — сказала дружина 44 президента США.

Нагадаємо, 27 листопада, Фокус писав про те, що 89-річна Джуді Денч отримала інтимний подарунок на Різдво.