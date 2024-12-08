5 необычных традиций знаменитостей на праздники (фото)

На Рождество и Новый год люди стараются порадовать своих близких и друзей интересными подарками. Во многих семьях, в том числе и звездных, существуют свои традиции проведения праздников.

Праздничные традиции звезд определенно могут быть чрезмерными — от бурных рождественских вечеринок до экстравагантных отпусков и щедрых подарков. Но не все звезды чувствуют в этом необходимость. Некоторые знаменитости предпочитают оставаться сдержанными и соблюдать семейные традиции даже, если они могут быть немного необычными, пишет Toofab.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун Фото: Getty Images

Когда дети Риз Уизерспун были еще маленькими, они, по ее словам, придумали на Рождество ежегодную традицию наряжать ее статую Оскара в праздничный наряд. Она объяснила, что каждый год они надевали на него шапку и шарф, чтобы он не замерз зимой, и держали его на полке.

"На Рождество ему надевают маленькую шапочку и маленький шарф, чтобы он не замерз", — поделилась актриса.

Крисси Тейген

Крисси Тейген и Джон Ледженд Фото: Getty Images

Рождество для Крисси Тейген и Джона Ледженда проходит довольно скромно — они фактически сделали традицией есть фастфуд в праздник. Джон объяснил, что уже несколько лет семья заказывает McDonald's в канун Рождества в качестве позднего ночного перекуса.

"Это, конечно, традиция Крисси, но никто не возражает", — сказал Джон, а затем в шутку добавил: "Мы решили, что отныне говядина Веллингтон станет нашим главным рождественским блюдом".

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Все рождественские традиции семьи Кейт Хадсон вращаются вокруг Санта-Клауса. Она говорит, что каждый год они готовят что-то новое для Санты, и иногда это становится немного неприличным.

"В один год Санта хотел ром, корневое пиво и лакрицу. В другой год он хотел безглютеновое печенье и миндальное молоко. В другой год он хотел каберне и немного шоколада. Так что Санта любит немного меняться! Наши традиции во многом основаны на Санте, поэтому мы читаем "Ночь перед Рождеством". Мы следим за Сантой, а затем дети разбегаются и ложатся спать, пока взрослые еще немного празднуют", — поделилась Кейт.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри Фото: Getty Images

Мэрайя Кэри всегда что-то готовит. В преддверии праздников Королева Рождества делится любимой праздничной традицией: "Мне нравится готовить во время праздников. Я готовлю лингвини с соусом из белых моллюсков — любимый рецепт моего отца. Я готовлю его каждый год, и иногда мне помогает готовить моя дочь Монро", — рассказала 55 звезда.

Мишель Обама

Мишель Обама Фото: Getty Images

Мишель Обама в своей семье продолжила традицию, которая началась, когда она была еще маленькой девочкой. По словам бывшей первой леди США, ее семья была такой большой, что взрослые не могли позволить себе купить подарки для всех, а детям, чтобы получить хотя бы маленький презент нужно было устроить представление.

"Наша большая семья была такой большой, что люди не могли позволить себе купить подарки для всех. Поэтому несколько моих тетушек выходили и покупали небольшие подарки. Они складывали их в корзину, и чтобы получить подарок, нужно было что-то сделать. Можно было рассказать анекдот, прочитать стихотворение, сделать сальто назад — все считалось. Это традиция, которую мы продолжаем и сегодня", — сказала жена 44 президента США.

Напомним, 27 ноября, Фокус писал о том, что 89-летняя Джуди Денч получила интимный подарок на Рождество.