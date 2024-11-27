"Червоний — не мій колір": 89-річна Джуді Денч отримала інтимний подарунок на Різдво (відео)

Оскароносна актриса знялася в жартівливому відео. Джуді Денч підтримала благодійну організацію, яка допомагає постраждалим сім'ям по всьому світу.

Британська актриса театру і кіно Джуді Денч була обурена, отримавши інтимний подарунок на Різдво від благодійної компанії ShelterBox. Сама компанія в Х опублікувала веселий кліп, де 89-річна легендарна акторка, сидячи в затишному кріслі, розгортає свої подарунки.

У ролику, володарка премії "Оскар" Джуді Денч, схвильовано розірвавши невелику упаковку, була приголомшена, виявивши всередині відверті крихітні червоні стрінги. Дивлячись на сміливу спідню білизну, зірка "Помри, але не зараз" не змогла приховати свого замішання, а потім, повернувшись до камери, зізналася: "Червоний — не мій колір".

Кинувши пікантні стрінги на підлогу, вона з нетерпінням відкриває наступний подарунок, але його вміст знову її розчаровує. Зірка "Джеймса Бонда" тримає в руках пару роликових ковзанів, а потім жартує: "Річ у тім, я й сама катаюся на ковзанах" і жбурляє їх у купу непотрібних подарунків. Нарешті Джуді розгортає третій подарунок — яскраво-рожевий блискучий сміттєвий совок і щітку. Дивлячись прямо в об'єктив камери з виразом крайнього сум'яття вона викидає і його. Наприкінці відео на тлі фотографій задоволених дітей, які отримали потрібні подарунки, можна почути закадровий голос зірки Денч: "Чому б не подарувати на це Різдво подарунок, який щось означає?".

Цей веселий кліп покликаний підвищити обізнаність про міжнародну благодійну організацію ShelterBox, що займається ліквідацією наслідків стихійних лих, наданням тимчасового житла та інших предметів першої необхідності для сімей, чиї будинки було пошкоджено або зруйновано внаслідок стихійних лих, конфліктів або кліматичних криз. Люди можуть оплатити подарунки для постраждалих сімей, зокрема життєво необхідні речі, як-от намети, термоковдри та набори для приготування їжі.

Раніше Фокус писав про те, що актриса Джуді Денч зізналася, що її 500-річний особняк кишить мишами.