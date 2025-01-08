Співак Post Malone залишив $20 тисяч чайових матері-одиначці

Побачивши суму в чеку, Рене, яка була змушена провести Різдво на роботі, а не з маленькою донькою, розплакалася.

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29-річний американський музикант Остін Річард Пост, більш відомий як Post Malone, підкорив шанувальників широким жестом. Він залишив матері-одиначці з Г'юстона, яка працювала барменом The Railyard напередодні Різдва в барі, $20 тисяч чайових. Незважаючи на те, що це сталося два тижні тому, надбання громадськості інформація стала тільки зараз, пише Rolling Stone.

36-річна Рене Браун розповіла журналістам, що розривається на двох роботах, щоб забезпечити маленьку доньку. Вона сумувала через те, що не може провести свята з дитиною.

"Йдучи на роботу напередодні Різдва, я була так засмучена, що мені довелося залишити свою маленьку дівчинку, щоб піти на роботу. Не підозрюючи, що Бог пошле мені різдвяне диво", – зізналася вона.

Того вечора в бар завітав співак із компанією своїх друзів, і його присутність надихнула всіх у барі.

"Я сказала всім своїм постійним клієнтам не бути дивними і не дошкуляти йому, оскільки це бар по сусідству, і я впевнена, що він вибрав таке місце, щоб почуватися нормально", – зазначила Рене.

Рене Браун і Post Malone Фото: The Railyard

Post Malone і його друзі насолоджувалися напоями та музикою на терасі, поки бар не зачинився раннім різдвяним ранком. Його рахунок оплачували відвідувачі, але він наполіг на тому, щоб з нього взяли щось, щоб він міг висловити свою вдячність.

"Усі, з ким він був, були такими добрими і гостинними, ми чудово провели вечір, граючи під пісні з музичного автомата. Потім настав час останнього дзвінка і закриття. Коли Остін попросив свій чек, у нього його не було, тому що багато постійних клієнтів і його друзів купували йому напої. Тож він попросив мене дозволити йому заплатити хоч пенні або що-небудь ще, що я і зробила. Я продовжила закриття, зібрала всі свої чеки і почала вносити свої чайові. Потім я дісталася до його. Це були чайові на $20 тисяч", — не приховує захоплення Браун. За її словами, вона тут же розплакалася.

Вона одразу ж подякувала Остіну:

"Нарешті в мене з'явилася можливість припинити прибирання і поговорити з ним ще трохи, щоб подякувати йому. Я знаю, що плакала і дякувала йому, але він й гадки не має, як багато це для мене значило".

Рене останні два роки доводилося дуже важко. Вона залишилася без машини і втратила все. Щедрі чайові дозволили їй знову дозволити собі транспорт, оплатити оренду житла і навіть відкласти трохи грошей. Вона мріє відкрити свій бізнес, щоб мати можливість більше часу проводити зі своєю дитиною.

Цього року Post Malone був оголошений одним із хедлайнерів музичного фестивалю Coachella.

Раніше Фокус писав, до яких хитрощів вдаються люди, щоб не залишати чайові.