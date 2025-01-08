Певец Post Malone оставил $20 тысяч чаевых матери-одиночке

Увидев сумму в чеке, Рене, которая была вынуждена провести Рождество на работе, а не с маленькой дочкой, расплакалась.

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29-летний американский музыкант Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone покорил поклонников широким жестом. Он оставил матери-одиночке из Хьюстона, которая работала барменом The Railyard в канун Рождества в баре, $20 тясяч чаевых. Несмотря на то, что это произошло две недели назад, достояние общественности информация стала только сейчас, пишет Rolling Stone.

36-летняя Рене Браун рассказала журналистам, что разрывается на двух работах, чтобы обеспечить маленькую дочь. Она грустила из-за того, что не может провести праздники с ребенком.

"Идя на работу в канун Рождества, я была так расстроена, что мне пришлось оставить свою маленькую девочку, чтобы пойти на работу. Не подозревая, что Бог пошлет мне рождественское чудо", – призналась она.

В тот вечер в бар заглянул певец с компанией своих друзей, и его присутствие воодушевило всех в баре.

"Я сказала всем своим постоянным клиентам не быть странными и не донимать его, так как это бар по соседству, и я уверена, что он выбрал такое место, чтобы чувствовать себя нормально", — отметила Рене.

Рене Браун и Post Malone Фото: The Railyard

Post Malone и его друзья наслаждались напитками и музыкой на террасе, пока бар не закрылся ранним рождественским утром. Его счет оплачивали посетители, но он настоял на том, чтобы с него взяли что-то, чтобы он мог выразить свою признательность.

"Все, с кем он был, были такими добрыми и гостеприимными, мы отлично провели вечер, играя под песни из музыкального автомата. Затем пришло время последнего звонка и закрытия. Когда Остин попросил свой чек, у него его не было, потому что многие постоянные клиенты и его друзья покупали ему напитки. Поэтому он попросил меня позволить ему заплатить хоть пенни или что-нибудь еще, что я и сделала. Я продолжила закрытие, собрала все свои чеки и начала вносить свои чаевые. Потом я добралась до его. Это были чаевые на $20 тысяч", – не скрывает восторга Браун. По ее словам, она тут же расплакалась.

Она сразу же поблагодарила Остина:

"Наконец-то у меня появилась возможность прекратить уборку и поговорить с ним еще немного, чтобы поблагодарить его. Я знаю, что плакала и благодарила его, но он понятия не имеет, как много это для меня значило".

Рене вт последние два года приходилось очень тяжело. Она осталась без машины и потеряла все. Щедрые чаевые позволили ей снова позволить себе транспорт, оплатить аренду жилья и даже отложить немного денег. Она мечтает открыть свой бизнес, чтобы иметь возможность больше времени проводить со своим ребенком.

В этом году Post Malone был объявлен одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Coachella.

Ранее Фокус писал, к каким хитростям прибегают люди, чтобы не оставлять чаевые.